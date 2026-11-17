Phiên họp cũng cho ý kiến về nội dung tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật; cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với nhóm 02 dự thảo: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật Văn bản quy phạm pháp luật. Ảnh: baochinhphu.vn

Trình bày Báo cáo tóm tắt của Chính phủ tiếp thu và giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật và Báo cáo của Chính phủ đánh giá tình hình thi hành Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, Chính phủ đã có Báo cáo số 1062/BC-CP ngày 16/11/2026 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Văn bản quy phạm pháp luật; đối với nội dung Báo cáo đánh giá thi hành Nghị quyết số 206/2025/QH15, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tư pháp phối hợp với các cơ quan của Quốc hội hoàn thiện nội dung tại Nghị quyết kỳ họp về đánh giá thi hành Nghị quyết số 206 trên cơ sở đã tiếp thu đầy đủ và giải trình làm rõ ý kiến các vị đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ ngày 23/10/2026 và tại Hội trường ngày 10/11/2026.

Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, một số nội dung của dự thảo Luật Văn bản quy phạm pháp luật đã được Chính phủ tiếp thu, giải trình như: về lộ trình tinh gọn các hình thức văn bản quy phạm pháp luật; về thứ bậc hiệu lực pháp lý của văn bản quy phạm pháp luật; về việc thay thế bước thẩm định chính sách bằng việc lấy ý kiến bắt buộc các cơ quan; về cơ chế điều chỉnh quy định của luật, nghị quyết của Quốc hội trong trường hợp khẩn cấp, cấp bách mà Quốc hội không thể họp…

Trình bày báo cáo tóm tắt ý kiến đối với nội dung dự kiến tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Văn bản quy phạm pháp luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, Chính phủ đã rất khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến thẩm tra để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật, trong đó có một số nội dung lớn như: Giữ nguyên hệ thống văn bản quy phạm pháp luật như hiện hành; Chỉnh lý, hoàn thiện cơ chế Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh quy định của luật trong trường hợp khẩn cấp, cấp bách, Quốc hội không thể họp được; Bổ sung, làm rõ nội dung tham gia thẩm tra của Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực Ủy ban của Quốc hội…

Về quy định thứ bậc hiệu lực pháp lý, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng quy định như hiện hành; tuy nhiên, vẫn giữ quy định về thứ bậc hiệu lực pháp lý trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo hướng liệt kê các văn bản quy phạm pháp luật theo thứ bậc "từ cao xuống thấp".

Về vấn đề này, một số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp còn băn khoăn thứ bậc đối với một số văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan thuộc các nhánh quyền lực nhà nước khác nhau ban hành như Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu để sắp xếp văn bản quy phạm pháp luật theo thứ bậc từ cao xuống thấp một cách chính xác, phù hợp với thực tiễn.

Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành với nhiều nội dung tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật; đồng thời, có thêm một số ý kiến: về quy định thứ bậc hiệu lực pháp lý; về thẩm định chính sách; về cơ chế Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh quy định của luật trong trường hợp khẩn cấp, cấp bách, Quốc hội không thể họp được để giải quyết ngay một số vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Phát biểu kết luận về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định hoan nghênh Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan đã phối hợp để hoàn thiện Báo cáo Tiếp thu và giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật và Báo cáo của Chính phủ đánh giá tình hình thi hành Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Về thứ bậc hiệu lực pháp lý của văn bản quy phạm pháp luật (tại Điều 4), Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất quy định Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đứng sau Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội rà soát kỹ thuật lập pháp, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho biết, qua tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận tổ và hội trường, ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính, ý kiến tham gia của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban Quốc hội, cơ quan chủ trì soạn thảo đã có báo cáo chi tiết chỉnh lý dự thảo luật.

Chính phủ tiếp thu các ý kiến đóng góp liên quan tới sự cần thiết ban hành và sự phù hợp về chủ trương, đường lối của Đảng, tính hợp hiến, hợp pháp; sự cần thiết, tính hợp lý và của thủ tục hành chính, việc phân cấp, phân quyền, tính khả thi của các quy định, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc bảo đảm bình đẳng giới, chính sách dân tộc.

Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) cho thấy, bố cục của dự thảo luật kinh doanh bất động sản thì còn 10 chương 63 điều, giảm 20 điều so với Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023.

Về nội dung của dự thảo Luật, trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội cũng như các cơ quan của Quốc hội, dự thảo cơ bản đã được tiếp thu các ý kiến, thể chế hóa đầy đủ quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước; đồng thời, chú trọng giải quyết những vướng mắc, khó khăn từ thực tiễn, cải cách cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản đánh giá cao Chính phủ, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính, các Bộ, cơ quan liên quan đã phối hợp chặt chẽ, tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội, hoàn chỉnh các tài liệu trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất dự thảo luật đã đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét biểu quyết thông qua sau khi tiếp thu đầy đủ và giải trình thuyết phục ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội, ý kiến của Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính để hoàn thiện dự thảo luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện các dự thảo Luật, rà soát, chỉnh lý cả nội dung và kỹ thuật lập pháp trình Quốc hội, trong đó lưu ý bảo đảm thể chế hóa đúng, đủ các chủ trương của Đảng, bảo đảm thống nhất đồng bộ của Luật Đất đai (sửa đổi) với Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật nhà ở (sửa đổi) và các pháp luật có liên quan, bảo đảm hiệu lực thi hành đồng thời của ba luật.