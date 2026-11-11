Tiếp tục rà soát, hoàn thiện điều kiện để thành lập các phường trên địa bàn tỉnh

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo rà soát của Sở Nội vụ, toàn tỉnh có 9 xã đáp ứng đủ 5/5 tiêu chuẩn của đơn vị hành chính phường, gồm: Lâm Thao, Xuân Lãng, Thổ Tang, Lương Sơn, Tề Lỗ, Bình Nguyên, Vĩnh Tường, Bình Xuyên và Yên Lạc. Đây là những địa bàn có vị trí quan trọng trong định hướng quy hoạch phát triển đô thị của tỉnh, có các dự án hạ tầng trọng điểm, dân số đô thị ngày càng tăng, hoạt động thương mại, dịch vụ và công nghiệp phát triển.

Việc xem xét thành lập phường tại các địa bàn này được đánh giá sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống đô thị, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo điều kiện huy động, phân bổ nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Theo Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15 ngày 24/12/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tiêu chuẩn thành lập phường bao gồm các yêu cầu về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, vị trí, chức năng đô thị, tỷ lệ dân số đô thị và cơ cấu, trình độ phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, việc đáp ứng 5/5 tiêu chuẩn về đơn vị hành chính mới là một trong những điều kiện để xem xét thành lập phường. Các xã còn phải đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, được đánh giá, công nhận theo quy định tại Nghị quyết số 111/2025/UBTVQH15 ngày 24/12/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, với số điểm tối thiểu 75 điểm.

Đối với 48 xã nằm trong quy hoạch phát triển đô thị nhưng chưa đáp ứng đủ 5 tiêu chuẩn hành chính, Sở Nội vụ đề xuất tỉnh chỉ đạo các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch khắc phục những tiêu chí còn thiếu, phối hợp với Sở Xây dựng rà soát, định hướng đầu tư phát triển đô thị. Trong đó, chú trọng hệ thống giao thông, thoát nước, xử lý nước thải, chiếu sáng công cộng và không gian cây xanh.

Lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo kết quả rà soát các xã đủ điều kiện thành lập phường.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đề nghị UBND tỉnh tăng cường hướng dẫn các địa phương về điều kiện, phương pháp xác định và cách tính các tiêu chí, nhất là tiêu chí dân số đô thị, các định mức, tiêu chuẩn về phát triển hạ tầng đô thị. Đồng thời, cần có kế hoạch, lộ trình và giải pháp trung hạn, dài hạn nhằm từng bước hoàn thiện các tiêu chuẩn thành lập phường.

Các đại biểu cũng đề nghị tăng cường rà soát, phân loại đô thị, đánh giá trình độ phát triển của đơn vị hành chính cấp xã theo quy định tại Nghị quyết số 111/2025/UBTVQH15 ngày 24/12/2025. Các sở, ban, ngành phối hợp với UBND các xã cung cấp, xác nhận số liệu đối với từng tiêu chuẩn, tiêu chí, làm cơ sở xây dựng Đề án thành lập phường chặt chẽ, đúng quy định.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các xã liên quan khẩn trương hoàn thiện Đề án thành lập phường; tập trung rà soát, xác nhận đầy đủ, chính xác số liệu, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Sở Nội vụ sớm tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định, phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng sở, ngành phụ trách các tiêu chí; hướng dẫn các địa phương xây dựng, hoàn thiện tiêu chí, tổ chức thẩm định, bỏ phiếu đánh giá và tham mưu UBND tỉnh báo cáo, xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập các phường khi bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện. Thống kê tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương phương pháp xác định, tính toán dân số đô thị.

Đối với UBND các xã, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ động thành lập Hội đồng thẩm định, các tổ công tác để rà soát, đánh giá cụ thể từng tiêu chí; xác định rõ những tiêu chí còn thiếu, xây dựng kế hoạch và lộ trình hoàn thiện, nhất là tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ hộ nghèo; bảo đảm số liệu báo cáo chính xác, khách quan và có căn cứ.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan hướng dẫn, hỗ trợ địa phương rà soát, hoàn thiện các tiêu chí. Trong đó, ưu tiên các giải pháp đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, bảo đảm đáp ứng yêu cầu thành lập phường theo quy định.