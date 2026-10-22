Tiếp tục rà soát hộ nghèo, nâng cao hiệu quả giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026- 2030

Tặng quà gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã Quỳnh Lưu.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường phải trực tiếp chỉ đạo, phân công rõ nhiệm vụ và bám sát địa bàn để kiểm soát tiến độ, chất lượng công tác rà soát. Việc rà soát phải đảm bảo đúng phương pháp, khách quan, minh bạch, không để xảy ra sai sót như bỏ sót hộ nghèo, xác định sai đối tượng hoặc lợi dụng chính sách. Đồng thời, các địa phương cần tăng cường kiểm tra, xác minh kỹ càng đặc biệt với các trường hợp có biến động nhân khẩu, thu nhập và hoàn cảnh đặc thù.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát rà soát, đặc biệt tập trung tại các địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao hoặc có dấu hiệu bất thường. Công tác kiểm tra hoàn thành trước ngày 6-11-2026. Sở cũng phối hợp xây dựng kế hoạch, tham mưu ban hành các chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026 2030 nhằm đảm bảo nguồn lực và hiệu quả thực thi.

Sở Tài chính phối hợp cung cấp kinh phí kịp thời theo đúng đối tượng; các sở ngành, Mặt trận Tổ quốc cũng đóng vai trò quan trọng trong tuyên truyền, giám sát công tác rà soát và thực hiện chính sách. UBND tỉnh nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm cao, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng làm hình thức, chạy theo thành tích hoặc chậm tiến độ do thiếu trách nhiệm.

Thông qua việc rà soát chính xác, công khai, minh bạch và thực chất, tỉnh Ninh Bình phấn đấu hoàn thành mục tiêu giảm nghèo và nâng cao chất lượng đời sống người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong giai đoạn mới.