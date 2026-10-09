Tiếp tục rà soát các văn bản cần sửa đổi, bãi bỏ; tháo gỡ 'điểm nghẽn' cản trở phát triển

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp tháng 9/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật vừa ký phát hành Thông báo số 07-TB/BCĐTW Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật tại Phiên họp tháng 9/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo.

Theo đó, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu việc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phải nhận diện được những bất cập có tính hệ thống, làm căn cứ để hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật, tháo gỡ “điểm nghẽn” cản trở phát triển. Trên cơ sở số liệu sơ bộ đến ngày 30/6/2026 (xác định 45.793 văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi, đối tượng tổng rà soát), đề nghị các cơ quan Trung ương, địa phương tiếp tục rà soát, kiểm chứng, làm rõ và xác định cụ thể các văn bản cần được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ.

Thường trực Ban Chỉ đạo đề nghị Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy các bộ, ngành Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy lưu ý một số yêu cầu sau trong lãnh đạo, chỉ đạo quá trình tổng rà soát:

Bảo đảm mỗi kiến nghị phải xác định rõ những quy định còn bất cập, tác động, nguyên nhân và phương án xử lý; đồng thời, đối chiếu với phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp và tình hình thực tiễn.

Đối với những khoảng trống pháp lý, vướng mắc xuất phát từ quy định pháp luật, khẩn trương đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới theo thẩm quyền; đối với những vướng mắc trong tổ chức thực thi pháp luật, kịp thời có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục; chú trọng rà soát, xác định các chủ trương, quy định của Đảng chưa được thể chế hóa đầy đủ, kịp thời.

Ưu tiên xử lý các quy định pháp luật đang cản trở hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, vận hành bộ máy mới và việc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Những việc đã rõ, có đủ căn cứ phải giải quyết ngay theo thẩm quyền, không chờ kết thúc toàn bộ đợt tổng rà soát.

Việc tinh gọn hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phải đáp ứng yêu cầu pháp luật thống nhất, đồng bộ, dễ tiếp cận, giảm chi phí tuân thủ. Việc thay thế, bãi bỏ, tích hợp văn bản quy phạm pháp luật phải quy định đầy đủ điều khoản chuyển tiếp, không để phát sinh khoảng trống pháp lý. Các tỉnh, thành phố chủ động xử lý các văn bản của chính quyền địa phương trước sắp xếp, bảo đảm quyền, nghĩa vụ hợp pháp được kế thừa, giải quyết công việc không bị gián đoạn.

Thường trực Ban Chỉ đạo đề nghị Đảng ủy Quốc hội chỉ đạo các cơ quan gắn việc xử lý kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật với việc triển khai Kết luận số 09-KL/TW, ngày 10/3/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Kết luận số 17-KL/TW, ngày 2/4/2026 của Bộ Chính trị về Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; xác định rõ các nội dung cần xử lý trong năm 2026, năm 2027 và thời gian tiếp theo; cập nhật đầy đủ các văn bản đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ để tránh trùng lặp trong quá trình rà soát, xử lý; khẩn trương hoàn thiện Báo cáo kết quả tổng rà soát và giải pháp xử lý tổng thể để trình Ban Chỉ đạo tại Phiên họp thứ hai (tháng 12/2026).