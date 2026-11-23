Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 12064/VPCP-CN ngày 22/11/2026 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về việc tiếp tục rà soát các mỏ vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia.

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Văn bản gửi Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, nêu rõ:

Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả khai thác các mỏ vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các dự án trọng điểm quốc gia, các dự án đầu tư công (Dự án); trên cơ sở báo cáo của các tỉnh, thành phố, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu:

1. Đánh giá cao các địa phương đã tích cực, chủ động rà soát, điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng thông thường giữa các tỉnh, thành phố để phục vụ thi công các Dự án và kịp thời có báo cáo kết quả thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

2. Các Bộ, ngành, địa phương có liên quan tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng thông thường giữa các tỉnh, thành phố để phục vụ thi công các Dự án theo các Công văn số 10744/VPCP-CN ngày 21 tháng 10 năm 2026 và số 10933/VPCP-CN ngày 27 tháng 10 năm 2026 của Văn phòng Chính phủ; tổ chức thực hiện nghiêm Quyết định số 2800/QĐ-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về phương án tạm thời điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng thông thường giữa các tỉnh, thành phố; chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng trong quá trình thực hiện, bảo đảm cung cấp đầy đủ vật liệu xây dựng phục vụ thi công các Dự án; thường xuyên, kịp thời báo cáo Bộ Công Thương kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

3. Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo tổ chức sớm các đoàn kiểm tra, trực tiếp làm việc với các địa phương trong quá trình thực hiện bảo đảm khả thi, hiệu quả; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 11 năm 2026.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2800/QĐ-BCT ngày 24/10/2026 về Phương án tạm thời điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng thông thường giữa các tỉnh, thành phố phục vụ các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia (Phương án).

Mục đích của Phương án nhằm bảo đảm đủ nguồn vật liệu xây dựng thông thường, đúng thời điểm, đúng chất lượng, chi phí hợp lý cho các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm giai đoạn 2026 - 2030, trước mắt là các dự án đường bộ cao tốc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng bằng sông Hồng và các dự án tại tỉnh Cà Mau.

Đồng thời, xác định rõ địa phương cung cấp, địa phương tiếp nhận, loại vật liệu, khối lượng và trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân; làm cơ sở để các địa phương xác định mỏ cụ thể, cấp phép, nâng công suất và tổ chức cung ứng.

Bên cạnh đó, tạo cơ sở thực tiễn để hoàn thiện cơ chế điều phối nguồn vật liệu liên vùng, liên tỉnh tại Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 193/2025/NĐ-CP.