Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 12064/VPCP-CN ngày 22/11 gửi Bộ trưởng các Bộ: Công thương, Xây dựng và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về việc tiếp tục rà soát các mỏ vật liệu xây dựng thông thường.

Tại Hà Nội, nhu cầu còn thiếu là 272,25 triệu m3 đá xây dựng, 320,19 triệu m3 cát và 243,88 triệu m3 đất san lấp. (Ảnh minh họa).

Trên cơ sở báo cáo của các tỉnh, thành phố, Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao việc các địa phương chủ động rà soát, điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu phục vụ thi công và kịp thời báo cáo kết quả. Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công văn số 10744/VPCP-CN và số 10933/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ, đồng thời thực hiện nghiêm Quyết định số 2800/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Theo đó, các bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng thực hiện, bảo đảm cung cấp đủ vật liệu phục vụ thi công. Kết quả triển khai và những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền phải được báo cáo thường xuyên, kịp thời về Bộ Công thương. Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ trưởng Bộ Công thương chỉ đạo sớm tổ chức các đoàn kiểm tra, trực tiếp làm việc với địa phương và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/11.

Theo phương án điều phối tạm thời ban hành kèm Quyết định số 2800/QĐ-BCT, nguồn vật liệu phải được cung ứng đầy đủ, đúng thời điểm, đúng chất lượng và với chi phí hợp lý trong giai đoạn 2026-2030. Trước mắt, phương án tập trung vào các dự án cao tốc ở Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng bằng sông Hồng và các dự án tại Cà Mau.

Căn cứ khả năng cân đối nguồn cung, Bộ Công thương xác định 18 tỉnh, thành phố có thể tự bảo đảm và cung cấp vật liệu cho địa phương khác, 10 địa phương thiếu một số loại vật liệu nhưng có thể tự cân đối thông qua mở rộng khai thác, nâng công suất hoặc cấp phép mới. Sáu địa phương cần điều phối nguồn vật liệu gồm Hà Nội, Hưng Yên, Tây Ninh, Cà Mau, Cần Thơ và Ninh Bình. Việc phân nhóm dựa trên khả năng cân đối tổng thể, bởi một địa phương có thể thiếu loại vật liệu này nhưng vẫn cung cấp được loại vật liệu khác.

Tại Hà Nội, nhu cầu còn thiếu là 272,25 triệu m3 đá xây dựng, 320,19 triệu m3 cát và 243,88 triệu m3 đất san lấp. Phương án bố trí 272,25 triệu m3 đá và 244 triệu m3 đất san lấp từ các địa phương. Nguồn cát được tính từ lượng thu hồi khi nạo vét lòng dẫn sông Hồng đoạn qua Hà Nội. Phương án ban hành tháng 10 yêu cầu thành phố báo cáo Bộ Công thương trước ngày 15/11 về tiến độ chuẩn bị dự án nạo vét và nhu cầu cát cấp bách giai đoạn 2026-2027 chưa được bảo đảm để xem xét điều phối bổ sung.

Hưng Yên được bố trí 9,5 triệu m3 đá xây dựng từ Ninh Bình. Để cân đối 20 triệu m3 cát san lấp còn thiếu, tỉnh rà soát, bổ sung quy hoạch và cấp phép mới theo cơ chế đặc thù tại các khu vực cát đã được đánh giá tiềm năng. Tỉnh cũng chủ trì làm việc với Quảng Ninh, Ninh Bình và Tuyên Quang để bố trí 13,3 triệu m3 đất san lấp. Riêng Ninh Bình báo cáo thiếu 348,31 triệu m3 cát xây dựng và cát san lấp, được giao xác định nhu cầu theo từng dự án, từng năm và đề xuất nguồn hỗ trợ.

Tây Ninh đề nghị hỗ trợ 15,6 triệu m3 cát san lấp. Trước mắt, Vĩnh Long và Đồng Tháp mỗi tỉnh cung cấp 2 triệu m3. Tây Ninh ưu tiên sử dụng nguồn đất san lấp, cát sông tại chỗ và báo cáo Bộ Công thương kết quả cân đối trước ngày 30/11. Trường hợp vẫn thiếu, Bộ Công thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án bổ sung.

Trong khi đó, Cà Mau còn thiếu 22,1 triệu m3 đá xây dựng và 20,7 triệu m3 cát san lấp cho bốn dự án trọng điểm quốc gia do Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư. Nguồn đá được bố trí từ Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và An Giang, còn nguồn cát từ Cần Thơ, Đồng Tháp và Vĩnh Long. Thành phố Hồ Chí Minh cũng được phân công cung cấp 2,5 triệu m3 đá xây dựng cho cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.

Với hai tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh, UBND tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng được giao chỉ đạo nhà đầu tư, nhà thầu khẩn trương khảo sát các khu vực đá granit, bazan, ryolit có khả năng làm cốt liệu lớp bê tông nhựa tạo nhám do Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã xác định sơ bộ; trường hợp đáp ứng yêu cầu, cấp phép khai thác ngay theo cơ chế đặc thù để giảm phụ thuộc vào mỏ đá Khau Đêm.

Việc điều phối không phụ thuộc vào địa giới hành chính, ưu tiên các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm quốc gia, kế đến là các công trình, dự án khẩn cấp, cấp bách, phòng, chống thiên tai và các dự án khác theo quy định. Phương án ưu tiên nguồn vật liệu đủ điều kiện khai thác, thu hồi, có cự ly và phương thức vận chuyển hợp lý. Việc mua bán thực hiện theo hợp đồng. Tổ chức, cá nhân khai thác, thu hồi khoáng sản quyết định giá bán và thỏa thuận với bên mua, đồng thời các bên thực hiện kê khai, niêm yết, công khai giá theo quy định.

Khối lượng điều phối là mức tối thiểu địa phương cung cấp phải bảo đảm trong giai đoạn 2026-2030, gồm cả phần đã được cấp phép hoặc đang cung ứng. UBND địa phương tiếp nhận phối hợp với chủ đầu tư và địa phương cung cấp xác định danh mục mỏ, khối lượng từng năm, dự án tiếp nhận và tuyến vận chuyển, gửi Bộ Công thương.

Đồng thời, UBND địa phương cung cấp áp dụng cơ chế đặc thù để cấp mới, gia hạn, nâng công suất hoặc điều chỉnh giấy phép và ưu tiên giải quyết các hồ sơ phục vụ phương án. Nếu không bảo đảm khối lượng được giao, địa phương cung cấp phải báo cáo Bộ Công thương bằng văn bản trong 5 ngày làm việc kể từ khi xác định được nguyên nhân, nêu rõ lý do và đề xuất nguồn thay thế.