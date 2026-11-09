Tiếp tục ra Công điện, Gia Lai yêu cầu sơ tán người dân trong sáng 9/11 để tránh ngập lụt

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và chủ tịch UBND các xã, phường nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; theo dõi, nắm chắc diễn biến thời tiết, thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo và kịp thời thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu đảm bảo an toàn tính mạng người dân là ưu tiên hàng đầu trong phòng chống lũ lụt.

"Việc ứng phó phải được triển khai quyết liệt theo phương châm "4 tại chỗ", lấy bảo vệ tính mạng nhân dân làm ưu tiên hàng đầu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống", ông Tuấn nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các xã, phường hoàn thành việc rà soát, xác định cụ thể từng thôn, khu dân cư, từng hộ dân tại khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất và tổ chức sơ tán ngay các hộ có nguy cơ cao trong sáng 9/11, không chờ đến khi thiên tai xảy ra.

Các địa phương phải kích hoạt phương án ứng phó đã được phê duyệt; bố trí lực lượng, người chỉ huy tại các vị trí xung yếu; chuẩn bị phương tiện cứu hộ cơ động như xuồng, thuyền nhỏ, áo phao, dây cứu sinh. Đồng thời, bảo đảm lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men và các điều kiện thiết yếu tại nơi sơ tán theo phương châm "4 tại chỗ".

"Các điểm ngập sâu, ngầm, tràn và khu vực sạt lở phải được tổ chức kiểm tra, canh gác, cảnh báo; kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn. Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc nhận diện nguy cơ, tổ chức sơ tán dân và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn trên địa bàn; tuyệt đối không chủ quan, chậm trễ, để xảy ra thiệt hại do nguyên nhân chủ quan", Công điện nêu rõ,.

Công điện cũng yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh khẩn trương rà soát, bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn tại các địa bàn trọng điểm, nhất là khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, sạt lở đất; sẵn sàng hỗ trợ địa phương sơ tán dân ngay từ giờ đầu.

Sở Xây dựng được giao kiểm tra, xử lý các vị trí có nguy cơ sạt trượt trên các tuyến giao thông, đặc biệt tại đèo An Khê, đèo Mang Yang, các tuyến đèo dốc miền núi, đường ven biển và những tuyến qua khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh chủ động phân luồng, cấm đường khi không bảo đảm an toàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; xác định các khu vực nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; phối hợp kiểm tra các công trình đê, kè, hệ thống tiêu thoát lũ, nhất là khu vực hạ du các sông Kôn, Hà Thanh, Lại Giang.