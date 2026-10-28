Tiếp tục quy tập thêm 4 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. (Nguồn: TTXVN)

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620m3 đất, mở rộng phạm vi tìm kiếm. Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, một xe ben và hai xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Về kết quả, trong ngày 27/10, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, quy tập thêm 4 hài cốt liệt sĩ. Tính từ ngày 15/10 đến 27/10 (Đợt 2), đã phát hiện, quy tập được 115 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó có 26 bộ có di vật kèm theo.

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 27/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 846 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, gồm 333 bộ có di vật. Trong đó, 813 hài cốt liệt sĩ được quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm hai vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Trước đó, Đợt 1 đã tìm kiếm, quy tập 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.