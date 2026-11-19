Tiếp tục quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Dom
Ngày 18-11, Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm, qua đó quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ (HCLS) tại làng Bi, xã Ia Dom.
Hài cốt các liệt sĩ tìm thấy hiện được Đội K52 lấy mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thờ cúng trang nghiêm.
Được biết, từ nguồn tin mà ông Siu Pích (SN 1952) cung cấp trong Chiến dịch 500 ngày đêm, đến nay, các đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 28 HCLS tại địa bàn làng Bi.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/tiep-tuc-quy-tap-them-2-hai-cot-liet-si-tai-xa-ia-dom-post605362.html