Không khí dân chủ, thẳng thắn và tinh thần cầu thị vì Nhân dân phục vụ là điểm nhấn tại Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” năm 2026 do xã Long Ðiền tổ chức. Diễn đàn không chỉ là nơi trao đổi, chia sẻ thông tin giữa lực lượng công an cơ sở và quần chúng Nhân dân mà còn cho thấy sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền xã Long Ðiền trong việc lắng nghe tiếng nói từ cơ sở, lấy sự bình yên của xóm ấp làm thước đo hiệu quả công tác.