Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày, các lực lượng đã xử lý hơn 500m³ đất, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu A.

Để phục vụ công tác đào và vận chuyển đất, Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn, bảo đảm tiến độ tìm kiếm, quy tập.

Triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 17/9/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 663 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 298 bộ có di vật.

Trong tổng số trên, có 630 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Tiếp tục quy tập 17 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục được các lực lượng triển khai, mở rộng phạm vi tìm kiếm nhằm làm rõ thêm thông tin và quy tập các hài cốt liệt sĩ còn lại.

Theo dự kiến, Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng báo cáo cấp có thẩm quyền về kế hoạch tổ chức Lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng. Dự kiến, buổi lễ sẽ được tổ chức vào khoảng đầu tháng 10/2026.