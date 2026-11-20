Trong ngày 20/11, các lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Đơn vị đã huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải loại 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất với khối lượng xử lý trong ngày đạt hơn 630 m³.

Các lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày 20/11, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập thêm 14 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 3 bộ kèm theo di vật.

Trong ngày nay đã quy tập 14 hài cốt liệt sĩ.

Như vậy, tính tổng từ ngày 23/6 đến hết ngày 20/11, công tác tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện, quy tập được tổng cộng 1.061 hài cốt liệt sĩ (382 bộ có di vật). Trong số này có 1.028 hài cốt liệt sĩ được quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ nằm tại 8 vị trí mộ tập thể (gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B).