Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ cống hiến và trưởng thành

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH hội tỉnh; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương tặng hoa chúc mừng đại diện nữ cán bộ, lãnh đạo, quản lý.

Thời gian qua, tỉnh Phú Thọ luôn chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ thông qua quy trình đồng bộ từ tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo đến bố trí, sử dụng. Đến nay, tỷ lệ quy hoạch cán bộ nữ vào cấp ủy cấp xã đạt 21,7%; tỷ lệ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đạt trên 17,5% và cấp xã đạt hơn 25%.

Các đại biểu dự hội nghị gặp mặt.

Cùng với đó, các chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tiếp cận giáo dục, chăm sóc sức khỏe và gìn giữ văn hóa gia đình tiếp tục được triển khai đồng bộ; các mục tiêu bình đẳng giới được lồng ghép hiệu quả vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tỉnh đặc biệt tập trung đào tạo cán bộ nữ trẻ, nữ dân tộc thiểu số, đồng thời khuyến khích chị em đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, phát huy trách nhiệm nêu gương, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu, gửi lời chúc mừng và ghi nhận những cống hiến quan trọng của đội ngũ nữ cán bộ, lãnh đạo, quản lý toàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương trân trọng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể nữ cán bộ, lãnh đạo, quản lý và phụ nữ trên địa bàn tỉnh nhân ngày truyền thống của giới.

Đồng chí biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chỉn chu, tận tụy và cẩn trọng của đội ngũ cán bộ nữ trong công tác chuyên môn - nhân tố quan trọng góp phần giúp các cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Đồng chí cũng ghi nhận, tôn vinh những cống hiến thầm lặng của chị em khi vừa gánh vác việc xã hội, vừa giữ lửa gia đình hạnh phúc.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ cống hiến và trưởng thành.

Đồng chí mong muốn đội ngũ nữ cán bộ, lãnh đạo, quản lý tiếp tục giữ vững bản lĩnh, tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy vai trò nêu gương, chú trọng dìu dắt thế hệ kế cận, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển nhanh và bền vững.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh dành cho đội ngũ cán bộ nữ.

Thay mặt lực lượng nữ cán bộ, lãnh đạo, quản lý của tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh bày tỏ lòng cảm ơn chân thành trước sự quan tâm sâu sắc của Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh và Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh.

Đồng chí khẳng định, lực lượng cán bộ nữ toàn tỉnh sẽ tiếp tục giữ vững bản lĩnh, nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng phát triển.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng hoa chúc mừng nữ cán bộ, lãnh đạo, quản lý.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang tặng hoa chúc mừng nữ cán bộ, lãnh đạo, quản lý.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh tặng hoa chúc mừng nữ cán bộ, lãnh đạo, quản lý.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu tặng hoa chúc mừng nữ cán bộ, lãnh đạo, quản lý.