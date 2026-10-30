Tiếp tục quan tâm, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự

Trước đó, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND thành phố đã tiến hành giám sát tại THADS thành phố và các phòng THADS khu vực: 2, 4, 10, 12.

Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Đồng Nai Nguyễn Thanh Thuyên phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: An Nhơn

Qua giám sát, đoàn ghi nhận THADS thành phố đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy sau sáp nhập, bảo đảm hoạt động chỉ đạo, điều hành thông suốt, liên tục và đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, từ ngày 1-7-2025 đến 30-9-2026, toàn ngành đã thi hành xong 36.405 việc có điều kiện thi hành (đạt 63,7%); thu hồi hơn 7.629 tỷ đồng (đạt 31,7%). Công tác chuyển đổi số cũng được quan tâm triển khai, góp phần hỗ trợ hoạt động chuyên môn, nâng cao hiệu quả quản lý và tổ chức thi hành án.

Phó Trưởng Thi hành án dân sự thành phố Đồng Nai Trần Văn Hòa phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: An Nhơn

Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để bổ sung, hoàn chỉnh nội dung báo cáo.

Qua kết quả giám sát, Ban Pháp chế HĐND thành phố sẽ đề xuất, kiến nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường phối hợp, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác THADS.

Thành viên đoàn giám sát phát biểu ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: An Nhơn

Đối với THADS thành phố, đoàn giám sát đề nghị tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đối với những vụ việc phức tạp; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền của các phòng THADS khu vực; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các phòng THADS khu vực để bảo đảm việc tổ chức thi hành án đúng quy định pháp luật. Đồng thời chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo THADS thành phố xem xét, cho ý kiến chỉ đạo đối với những vụ việc phức tạp, nhạy cảm, kéo dài, có giá trị phải thi hành lớn hoặc còn nhiều vướng mắc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác THADS trên địa bàn trong thời gian tới.