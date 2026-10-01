Tiếp tục quan tâm công tác tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Tiếp và làm việc với đoàn có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: An Nhơn

Theo UBND thành phố Đồng Nai, tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL là nhiệm vụ có khối lượng công việc lớn, nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành và nhiều giai đoạn ban hành văn bản. Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL.

Ngay từ đầu năm 2026, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch rà soát, xử lý các văn bản do HĐND, UBND tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước trước đây ban hành. Thành phố tiếp tục ban hành kế hoạch tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL trên địa bàn, xác định cụ thể nhóm nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Đồng thời, thành phố thành lập Tổ công tác rà soát, xử lý văn bản QPPL (Tổ công tác 911) do Chủ tịch UBND thành phố làm Tổ trưởng; Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách công tác tư pháp làm Tổ phó; Sở Tư pháp là cơ quan thường trực. Thành phố cũng thành lập Tổ giúp việc, thiết lập hệ thống đầu mối theo dõi, tổng hợp và báo cáo tiến độ tại các sở, ban, ngành, xã, phường.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: An Nhơn

Đến nay, thành phố phải rà soát hơn 2 ngàn văn bản QPPL do các cấp tỉnh, huyện, xã ban hành. Qua rà soát bước đầu, thành phố đã xác định các nhóm văn bản cần sửa đổi, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới. Một số văn bản đã được xử lý khi đủ căn cứ, góp phần khắc phục những quy định không còn phù hợp, hạn chế chồng chéo, vướng mắc trong thực tiễn.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn kiểm tra thông báo kết quả kiểm tra sơ bộ; ghi nhận những kết quả Đồng Nai đạt được trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL. Đồng thời, đoàn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đại diện Sở Tư pháp và các sở, ngành liên quan đã trao đổi, làm rõ những nội dung đoàn quan tâm; đồng thời tiếp thu các ý kiến hướng dẫn, định hướng để tiếp tục hoàn thiện công tác tổng rà soát.

Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Đồng Nai Phạm Thị Bích Thủy thông tin kết quả thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tại Đồng Nai. Ảnh: An Nhơn

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn cho biết: Việc tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL là nhiệm vụ phức tạp, đòi hỏi phải được thực hiện thận trọng, thực chất và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương. Quá trình thực hiện còn một số khó khăn do khối lượng văn bản lớn, dữ liệu chưa đồng bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính; nhiều quy định được ban hành trong những thời kỳ, điều kiện quản lý khác nhau. Trong khi đó, đội ngũ thực hiện nhiệm vụ rà soát chủ yếu là kiêm nhiệm và cùng lúc phải triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng liên quan đến tổ chức bộ máy, phát triển đô thị, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Thành viên trong đoàn kiểm tra phát biểu đóng góp ý kiến cho thành phố Đồng Nai. Ảnh: An Nhơn

Qua buổi làm việc, thành phố Đồng Nai có điều kiện nhìn nhận đầy đủ hơn những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế; đồng thời xác định rõ hơn phương pháp và lộ trình xử lý văn bản trong thời gian tới. Đồng Nai mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương trong quá trình hoàn thiện kết quả rà soát và tổ chức thực hiện lộ trình xử lý văn bản.

“Đồng Nai sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của đoàn kiểm tra; tiếp tục chỉ đạo rà soát thực chất, không hình thức, không chạy theo số lượng; khẩn trương hoàn thiện danh mục và phương án xử lý văn bản. Việc sửa đổi, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản phải bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng quy định và phù hợp với yêu cầu thực tiễn” - đồng chí Lê Trường Sơn nhấn mạnh.

Đại diện các sở, ban, ngành của thành phố Đồng Nai tham gia phát biểu ý kiến. Ảnh: An Nhơn

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của UBND thành phố Đồng Nai trong công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. Đặc biệt, trong bối cảnh hợp nhất đơn vị hành chính, Đồng Nai phải xử lý khối lượng lớn văn bản của 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Phước trước đây nhưng đã nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai nhiệm vụ theo yêu cầu.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đề nghị thành phố Đồng Nai tiếp tục phát huy kết quả đạt được, sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế được đoàn kiểm tra chỉ ra; quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban chỉ đạo về công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL. Trong đó, cần nâng cao vai trò của người đứng đầu, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao chất lượng tự kiểm tra, kiểm tra văn bản; đẩy nhanh tiến độ xử lý các văn bản chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy. Đồng thời, quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu, xây dựng, ban hành và rà soát văn bản QPPL. Đề nghị Sở Tư pháp, cơ quan thường trực Tổ công tác 911 chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tiếp thu đầy đủ ý kiến của đoàn kiểm tra, khẩn trương hoàn thiện kết quả tổng rà soát, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu…