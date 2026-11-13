Tiếp tục phối hợp triển khai cuộc vận động thực hiện nếp sống văn minh trong lễ tang

Đồng chí Nguyễn Chí Tài phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có Hòa thượng Thích Huệ Phước, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam TP. Huế cùng các vị trong Ban Thường trực.

Sau 3 tháng triển khai cuộc vận động, việc thực hiện nếp sống văn minh trong lễ tang trên địa bàn thành phố bước đầu ghi nhận những chuyển biến tích cực, nhất là việc rút ngắn thời gian tổ chức tang lễ, bảo đảm không quá 72 giờ.

Cụ thể, tại phường Phong Điền có 27/32 đám tang thực hiện đúng quy định không quá 72 giờ, đạt tỷ lệ 84,4%; phường Phong Thái có 35/52 đám tang thực hiện không quá 3 ngày, đạt 71,2%; phường Kim Trà có 45/59 đám tang thực hiện không quá 3 ngày, đạt 76,3%...

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động được triển khai bằng nhiều hình thức, từng bước đi vào cộng đồng dân cư, phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận, các dòng họ, tổ chức tôn giáo và những người có uy tín tại địa phương.

Hòa thượng Thích Huệ Phước phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Hòa thượng Thích Huệ Phước khẳng định, lễ tang là nghi thức có ý nghĩa thiêng liêng trong đời sống văn hóa, tinh thần của người Việt. Vì vậy, việc thực hiện nếp sống văn minh cần có phương thức vận động phù hợp, vừa bảo đảm sự trang nghiêm, tôn kính người đã khuất, vừa giữ gìn những giá trị truyền thống tốt đẹp. Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế sẽ tiếp tục vận động tăng ni, phật tử thực hiện tang lễ văn minh; không đốt, rải vàng mã, không tổ chức ăn uống linh đình. Đồng thời, đề xuất thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, quan tâm quy hoạch khu vực mai táng tập trung và nhân rộng các mô hình tang lễ văn minh.

Các đại biểu cũng thống nhất cho rằng, để cuộc vận động đạt hiệu quả bền vững, bên cạnh sự đồng hành của các tổ chức tôn giáo cần có sự hưởng ứng tích cực từ mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư. Việc rút ngắn thời gian tổ chức tang lễ không chỉ góp phần xây dựng nếp sống văn minh mà còn bảo đảm vệ sinh môi trường, hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Chí Tài đánh giá cao sự đồng hành của GHPG Việt Nam TP. Huế trong các phong trào, cuộc vận động do thành phố phát động, đặc biệt là xây dựng nếp sống văn minh trong lễ tang. Đồng chí nhấn mạnh, để cuộc vận động đi vào chiều sâu, thực chất, cần sự phối hợp đồng bộ, quyết liệt của các ban, ngành, địa phương và tổ chức tôn giáo, trong đó phát huy vai trò nòng cốt của các chức sắc, tăng ni, phật tử trong tuyên truyền, vận động Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài tặng hoa chúc mừng Hòa thượng Thích Huệ Phước vừa được suy cử giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự GHPG Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài đề nghị Ban Trị sự GHPG Việt Nam TP. Huế tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả Chỉ thị số 13 của Thành ủy; vận động người dân tổ chức tang lễ trang nghiêm, bảo đảm thời gian không quá 72 giờ, không đốt và rải vàng mã; khuyến khích thực hiện hỏa táng, mai táng phù hợp với quy định. Đồng thời, quan tâm hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tổ chức tang lễ chu đáo; các ban, ngành nghiên cứu, lựa chọn cơ sở để xây dựng những mô hình điểm về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ tang.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Chí Tài đã tặng hoa chúc mừng Hòa thượng Thích Huệ Phước vừa được suy cử giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031.