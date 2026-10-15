Tiếp tục phối hợp thúc đẩy phát triển toàn diện Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe Đồng Tổng Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học và hoạt động của Trung tâm năm 2026; Kế hoạch nghiên cứu khoa học công nghệ năm 2027. Hai bên ghi nhận, đánh giá cao và nhất trí với các báo cáo trình bày tại phiên họp.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng tại phiên họp.

Đồng chí Konstantin Mogilevsky Ilyich tại phiên họp.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng gửi lời cảm ơn chân thành tới Chính phủ Liên bang Nga, Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Cơ quan liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự của Nga, Cơ quan giám sát liên bang Nga về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và an sinh con người, đã quan tâm, thúc đẩy các hướng nghiên cứu, trong đó có các hướng nghiên cứu mới, hợp tác xây dựng, đầu tư trang thiết bị, đưa vào khai thác, sử dụng Phòng Xét nghiệm an toàn sinh học cấp 3, nghiên cứu biển có sử dụng tàu “Giáo sư Gagarinskiy” và công tác đào tạo cán bộ cho phía Việt Nam.

Quang cảnh Phiên họp lần thứ 37 Ủy ban Phối hợp Liên chính phủ (UBPH LCP) về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

Năm 2026, đối với hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga nói chung, hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga nói riêng có nhiều thuận lợi nhờ định hướng, chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước trong Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn mới nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga vào tháng 9-2026, trong đó hai bên ghi nhận tầm quan trọng của việc tiếp tục hỗ trợ hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga trong triển khai các nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu biển, bao gồm sử dụng tàu nghiên cứu khoa học “Giáo sư Gagarinsky” do Liên bang Nga chuyển giao vào năm 2025. Đây là thuận lợi rất lớn cho định hướng, phát triển của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga trong năm 2027 và những năm tiếp theo.

Các đại biểu hai đoàn chụp ảnh chung.

Đồng chí Konstantin Mogilevsky Ilyich nhấn mạnh, hoạt động trao đổi đoàn cấp cao giữa hai bên diễn ra sôi động, khẳng định cam kết mở rộng hoạt động của của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, nhấn mạnh mức độ tin cậy chính trị cao cũng như hoạt động nghiên cứu khoa học sôi nổi giữa hai bên. Các phiên họp thường kỳ của UBPH LCP về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đã xác định phương hướng hoạt động và triển vọng của Trung tâm trong thời gian tới. Những sự kiện then chốt như việc bàn giao tàu “Giáo sư Gagarinsky”, các chuyến khảo sát chung của các nhà khoa học hai nước, khai thác Phòng Xét nghiệm an toàn sinh học cấp 3, các khóa đào tạo cho cán bộ nghiên cứu khoa học của Việt Nam… đã góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai bên.

Năm 2027, hai bên nhất trí Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga chủ động, quyết liệt, tập trung thúc đẩy xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Trung tâm đến năm 2035, tiếp tục phát triển cơ cấu tổ chức, nhân lực, đào tạo cán bộ trong giai đoạn mới. Tiếp tục đầu tư, bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu, đưa vào khai thác, sử dụng đạt hiệu quả. Tăng cường phối hợp triển khai nghiên cứu biển chung có sử dụng tàu “Giáo sư Gagarinskiy”. Tập trung hoàn thiện dự thảo, báo cáo Chính phủ hai nước ký Nghị định thư bổ sung Hiệp định ký ngày 7-3-1987, trong đó tập trung vào cơ chế chuyển giao công nghệ giữa hai bên; xây dựng kế hoạch, chương trình và chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga thiết thực, hiệu quả.

Kết thúc phiên họp, hai Đồng Chủ tịch UBPH LCP về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đã ký Biên bản phiên họp, Kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2027; báo cáo của Đồng Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2026 của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

* Trước đó, đoàn đã đến thăm Đại học Hàng không Moscow.

Đoàn đến thăm Đại học Hàng không Moscow.