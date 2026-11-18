Đồng chí Bùi Văn Lương kiểm tra Dự án tuyến đường từ Quảng trường Vạn Xuân đi Đông Tam Đảo, kết nối Tuyến đường liên kết vùng.

Đoàn kiểm tra Dự án tuyến đường từ Quảng trường Vạn Xuân đi Đông Tam Đảo, kết nối Tuyến đường liên kết các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Phú Thọ. Dự án có tổng mức đầu tư trên 700 tỷ đồng, đi qua phường Phổ Yên và xã Thành Công.

Diện tích cần GPMB tại phường Phổ Yên khoảng 8,6ha, ảnh hưởng 25 hộ dân; tại xã Thành Công là khoảng 25ha, ảnh hưởng 25 hộ, trong đó 18 hộ có tài sản trên đất. Công tác kê khai, kiểm đếm đã hoàn thành, một số hộ đã nhận tiền bồi thường. Việc chi trả, bố trí tái định cư và tổ chức thi công đang tiếp tục được triển khai.

Đồng chí Bùi Văn Lương yêu cầu cấp ủy, chính quyền hai địa phương xác định GPMB là một nhiệm vụ trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận; chủ động phương án tái định cư, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân.

Bàn giao mặt bằng đến đâu triển khai thi công đến đó, tránh chậm trễ, lãng phí thời gian, nguồn lực. Nhà thầu cần huy động tối đa nhân lực, phương tiện cần thiết, tổ chức nhiều mũi thi công khoa học, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Đồng chí Bùi Văn Lương đề nghị chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Đồng chí yêu cầu trước ngày 25/11/2026 hoàn thành bồi thường GPMB; trước ngày 6/12/2026 hoàn thành tháo dỡ công trình, tài sản trên đất, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Tiếp đó, Đoàn kiểm tra Dự án thành phần 1, tuyến đường kết nối phía Tây Nam Khu công nghiệp Yên Bình 3 với đường 47m.

Đối với công tác GPMB Dự án Khu công nghiệp Yên Bình 2, tại khu vực ưu tiên số 2, 100% hộ dân đã nhận tiền bồi thường. Khu vực ưu tiên số 3 có 71 hộ bị ảnh hưởng, trong đó 30 hộ đã nhận kinh phí bồi thường. Việc tháo dỡ công trình, hỗ trợ người dân di dời tài sản tại hai khu vực đang được triển khai.

Ghi nhận những chuyển biến tích cực trong công tác GPMB của phường Vạn Xuân và các đơn vị liên quan, đồng chí Bùi Văn Lương yêu cầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các phần việc, không để ách tắc ở bất kỳ khâu nào.