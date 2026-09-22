Tiếp tục phối hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Ngài Pen Kosal, Tỉnh trưởng tỉnh Tbuong Khmum tặng quà lưu niệm Đại tá Nguyễn Anh Đức và đoàn công tác. Ảnh: Tú Trịnh

Dự hội đàm phía tỉnh Tbuong Khmum, Vương quốc Campuchia có Trung tướng Chen-Ny, Giám đốc Ty công an tỉnh Tbuong Khmum, Trưởng đoàn đại biểu Ty công an tỉnh Tbuong Khmum và các đại biểu.

Phía thành phố Đồng Nai có Đại tá Nguyễn Anh Đức, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP thành phố và các đại biểu.

Trung tướng Chen-Ny, Giám đốc Ty công an tỉnh Tbuong Khmum trao đổi trong buổi hội đàm. Ảnh: Tú Trịnh

Thời gian qua, hai bên thường xuyên trao đổi thông tin các vấn đề có liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội, tình hình hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma tuý, buôn bán người, xuất nhập cảnh trái phép, vi phạm quy chế khu vực biên giới hai bên. Tổ chức các đoàn thăm hỏi, chúc mừng nhân các ngày lễ, Tết; chỉ đạo các lực lượng bảo vệ biên giới thường xuyên phối hợp tuần tra cùng thời điểm, phát quang tầm nhìn trên biên giới; tham gia giám sát, bảo vệ các đoàn phân giới cắm mốc của hai bên, vệ sinh và đổ bê tông chân đế các cột mốc...

Đại tá Nguyễn Anh Đức, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố trao đổi tại hội đàm. Ảnh: Tú Trịnh

Trong hội đàm, hai bên đánh giá kết quả phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên tuyến biên giới năm 2026. Đồng thời trao đổi những vấn đề hai bên cùng quan tâm liên quan đến công tác phối hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh với các loại tội phạm khu vực biên giới hai bên; nhằm tiếp tục phối hợp bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia...

Hai bên ký biên bản tiếp tục phối hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới. Ảnh: Tú Trịnh

Phát biểu tại hội đàm, Đại tá Nguyễn Anh Đức, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP thành phố bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến Ty Công an tỉnh Tbuong Khmum đã dành cho đoàn tình cảm chân thành, sự đón tiếp nồng hậu để thực hiện trao đổi, thống nhất trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đại tá Nguyễn Anh Đức đề nghị: Thời gian tới, hai bên tiếp tục trao đổi thông tin về những chủ trương, chính sách mới có liên quan đến biên giới. Đặc biệt là các quy định mới về xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, đấu tranh với các loại tội phạm trên biên giới để các lực lượng và nhân dân nắm, thực hiện nghiêm các quy định của mỗi bên.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới; duy trì chế độ tuần tra cùng thời điểm; triển khai các biện pháp nghiệp vụ để quản lý chặt chẽ biên giới, bảo vệ tốt thành quả công tác phân giới cắm mốc của hai bên. Kịp thời trao đổi thông tin, không để xảy ra điểm nóng trên biên giới.

Về công tác phối hợp trong đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, hai bên thống nhất tiếp tục trao đổi, phối hợp tốt trong việc điều tra, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động các loại tội phạm trên biên giới. Cùng với đó, tăng cường các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, tạo điều kiện cho các lực lượng và nhân dân đoàn kết, tăng cường tình hữu nghị, cùng nhau bảo vệ biên giới chung giữa 2 nước.

Trước khi thực hiện hội đàm, đoàn công tác của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đồng Nai đến thăm, chào xã giao ngài Pen Kosal, Tỉnh trưởng tỉnh Tbuong Khmum, Vương quốc Campuchia.