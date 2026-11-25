Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Bộ Quốc phòng và các cơ quan Trung ương về chính sách phát triển lý luận đường lối quốc phòng Việt Nam và nghệ thuật quân sự Việt Nam. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Dự buổi làm việc có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Định hướng một số vấn đề nghiên cứu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đường lối quốc phòng, quân sự là hệ thống quan điểm, chủ trương, phương hướng và những vấn đề có tính nguyên tắc của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang, chuẩn bị và tiến hành đấu tranh quốc phòng, quân sự, nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong từng thời kỳ cách mạng. Nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận quốc phòng, quân sự là yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng nói chung, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc nói riêng nhằm bảo đảm đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng phù hợp với sự vận động của tình hình thế giới, khu vực, với thực tiễn công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong điều kiện mới, góp phần soi sáng con đường xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước là truyền thống ngàn đời của ông cha ta. Nhiệm vụ của quân và dân ta là bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, lãnh thổ của Tổ quốc; lực lượng vũ trang phải là lực lượng nòng cốt, chỗ dựa vững chắc trong sự nghiệp phát triển đất nước. Những kinh nghiệm quý báu về ý chí chiến đấu và nghệ thuật quân sự đặc sắc Việt Nam được trao truyền, gìn giữ, bổ sung, phát triển từ thế hệ này tới thế hệ khác là tài sản vô giá trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ, phát triển đất nước. Thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại, tạo ra nhiều thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức lớn đan xen; trong nước đang triển khai thực hiện những quyết sách chiến lược, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, trong đó có phát triển lý luận về đường lối quốc phòng và nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Bộ Quốc phòng và các cơ quan Trung ương. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, bổ sung, phát triển lý luận đường lối quốc phòng, quân sự và nghệ thuật quân sự, nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam là quá trình vừa kế thừa, vừa sáng tạo, xuất phát từ những nguyên tắc cơ bản, đáp ứng yêu cầu giải quyết các vấn đề rất mới của thực tiễn. Giá trị của sự phát triển lý luận không chỉ bổ sung thêm khái niệm hoặc luận điểm mới, mà quan trọng hơn là nâng cao năng lực dự báo, phòng ngừa nguy cơ chiến tranh, xử lý hiệu quả các tình huống và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định bền vững để phát triển đất nước.

Tại hội nghị, sau khi nghe lãnh đạo Bộ Quốc phòng báo cáo về chính sách phát triển lý luận đường lối quốc phòng Việt Nam và nghệ thuật quân sự Việt Nam, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ những nội dung liên quan để tiếp tục nghiên cứu bổ sung, phát triển, hoàn thiện lý luận về đường lối quốc phòng, nghệ thuật quân sự Việt Nam, nghệ thuật chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.