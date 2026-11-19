Ngay khi biết tin Nhà giáo Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu, được Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyên dương là Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2026, tôi thực sự rất vui mừng. Niềm vui ấy càng thêm ý nghĩa khi được đón nhận trước thềm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và dịp kỷ niệm 35 năm thành lập trường (1991–2026). Cô Thúy là một trong 70 nhà giáo tiêu biểu trên cả nước được vinh danh và tham dự chương trình tại Hà Nội.