Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: qdnd.vn)

Ngày 25/10, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ Tham mưu Miền-B2 (23/10/1961-23/10/2026) và 37 năm hoạt động của Ban Liên lạc truyền thống Bộ Tham mưu Miền-B2 (1989-2026) do Ban Liên lạc truyền thống Bộ Tham mưu Miền-B2 tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ sự tri ân sâu sắc những cống hiến, hy sinh và những chiến công của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bộ Tham mưu Miền-B2 trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, góp phần cùng quân dân cả nước giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; khẳng định truyền thống vẻ vang của Bộ Tham mưu Miền-B2 là tài sản tinh thần quý báu, được hun đúc từ bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí, dũng cảm và ý chí chiến đấu kiên cường của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tham mưu Miền-B2.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Ban Liên lạc truyền thống Bộ Tham mưu Miền-B2 tiếp tục phát huy vai trò kết nối các thế hệ, gắn kết đồng đội; gìn giữ tư liệu và ký ức lịch sử, lan tỏa giá trị truyền thống của Bộ Tham mưu Miền-B2; quan tâm chăm lo cựu chiến binh, gia đình chính sách, tích cực giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và tham gia công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; mong các cựu chiến binh tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đặt niềm tin vào thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay, tiếp nối xứng đáng truyền thống của cha ông, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong thời kỳ mới.