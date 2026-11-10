Tiếp tục phát huy vai trò của trung tâm dịch vụ việc làm trong chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Giúp lao động trở lại thị trường

Theo nguyên Phó Cục trưởng phụ trách Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) Lê Quang Trung, Việt Nam là quốc gia thứ 79 trên thế giới và là nước thứ hai trong khu vực ASEAN triển khai bảo hiểm thất nghiệp.

Thời gian qua, hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm trên cả nước đã đẩy mạnh tư vấn, giới thiệu việc làm bằng nhiều hình thức và miễn phí cho người lao động. Qua quá trình tiếp nhận, tư vấn, các trung tâm cũng nắm bắt tình trạng của từng người thất nghiệp, tạo nguồn dữ liệu phục vụ phân tích thị trường lao động. Trên cơ sở thông tin về trình độ, kỹ năng và nhu cầu, cán bộ trung tâm có thể tư vấn người lao động học nghề, chuyển đổi nghề hoặc tìm vị trí phù hợp hơn.

Lao động thất nghiệp được tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề, giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn và sớm quay trở lại thị trường lao động.

Ông Trung cho rằng, bảo hiểm thất nghiệp cần được nhìn nhận không chỉ là chính sách an sinh mà còn là công cụ hỗ trợ phát triển thị trường lao động và nguồn nhân lực. Khi có thông tin đầy đủ, chính xác, cơ quan quản lý có thể nhận diện biến động của thị trường, từ đó xây dựng chính sách phù hợp hơn về đào tạo và sử dụng nhân lực.

Từ thực tế tại Hà Nội, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Vũ Quang Thành cho biết, các đơn vị đang chuyển dần từ cách tiếp cận chủ yếu chi trả trợ cấp thất nghiệp sang tăng cường tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề và kết nối việc làm.

Mục tiêu là xây dựng cơ sở dữ liệu bám sát thị trường, phản ánh biến động về ngành nghề, nhu cầu tuyển dụng và tình hình cắt giảm lao động.

Trong quá trình tư vấn, người lao động được phân luồng ngay từ đầu để xác định nhu cầu: tiếp tục tìm việc, chuyển đổi nghề nghiệp hay tham gia đào tạo, nâng cao kỹ năng. Với người có nhu cầu sớm trở lại thị trường lao động, cán bộ có thể tư vấn chuyên sâu để kết nối với công việc phù hợp, thay vì chỉ tập trung hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Các hình thức kết nối việc làm cũng ngày càng đa dạng, từ tư vấn thường xuyên, phiên giao dịch việc làm định kỳ, phiên chuyên đề theo nhóm lao động hoặc ngành nghề đến giao dịch việc làm trực tuyến kết nối với các tỉnh, thành phố. Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong tiếp nhận hồ sơ, tư vấn trực tuyến, cung cấp thông tin việc làm và kết nối người lao động với doanh nghiệp.

Thúc đẩy chuyển đổi số trong mạng lưới Trung tâm Dịch vụ việc làm

Để những lợi ích này được hiện thực hóa, các Trung tâm Dịch vụ việc làm giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức tư vấn, kết nối doanh nghiệp với người tìm việc, phổ biến chính sách và cung cấp thông tin về thị trường lao động.

Cùng với việc thực hiện các chế độ BHTN, mạng lưới Trung tâm Dịch vụ việc làm tại các tỉnh, thành phố đang đẩy mạnh chuyển đổi số, sử dụng website, fanpage và các nền tảng trực tuyến để phổ biến chính sách, cập nhật nhu cầu tuyển dụng và hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm.

Ngày hội tư vấn và giao dịch việc làm cho người lao động xã Thanh Oai năm 2026. (Nguồn: Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội)

Tại Hà Nội, Cổng thông tin việc làm thành phố tại địa chỉ https://congvieclam.hanoi.gov.vn là một trong những kênh kết nối cung - cầu lao động đáng chú ý. Nền tảng hướng tới cung cấp thông tin tuyển dụng, hồ sơ người tìm việc, dự báo thị trường lao động và các chương trình tư vấn, đào tạo nghề. Không chỉ phục vụ tìm kiếm việc làm, cổng thông tin còn đăng tải những hướng dẫn về chính sách BHTN, thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và thông tin các phiên giao dịch việc làm.

Tại TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố triển khai cổng thông tin tại địa chỉ https://vieclamhcm.com.vn và fanpage Facebook “Trung tâm Dịch vụ việc TP. Hồ Chí Minh”. Đây là các kênh cung cấp thông tin tuyển dụng, hoạt động kết nối việc làm, tư vấn nghề nghiệp và những nội dung liên quan đến chính sách BHTN.

Đặc biệt, từ ngày 2/11/2026, Trung tâm đưa giao diện website mới vào sử dụng, tối ưu hóa hiển thị trên mọi thiết bị, hướng tới đơn giản hóa việc đăng ký tài khoản, đăng tin tuyển dụng, tìm kiếm việc làm và quản lý hồ sơ ứng viên. Việc tăng cường các tiện ích trực tuyến giúp người lao động và doanh nghiệp chủ động tiếp cận thông tin, giảm bớt thời gian tìm kiếm và kết nối nhân lực.

Không chỉ tại hai đô thị lớn, việc hình thành hệ thống thông tin kết nối trên phạm vi toàn quốc đang mở ra cơ hội nâng cao hiệu quả điều tiết thị trường lao động. Ngày 14/4/2026, Bộ Nội vụ khai trương phiên bản thử nghiệm Sàn giao dịch việc làm quốc gia tại địa chỉ https://vieclam.gov.vn, hướng tới kết nối dữ liệu người tìm việc, nhu cầu tuyển dụng và hệ thống dịch vụ việc làm tại các địa phương.