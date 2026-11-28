Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS thành phố; Đại tá Phạm Văn Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự, Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP thành phố và các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố; các sở, ban, ngành; các cơ quan, đơn vị trực thuộc và lãnh đạo các xã biên giới trên địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2026, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố đã quán triệt nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ QSQP, công tác biên phòng và xây dựng lực lượng BĐBP đến cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Trong đó, tham mưu hiệu quả cho Thành ủy, UBND thành phố có văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác biên phòng, ngày Biên phòng toàn dân; hoàn thành việc di chuyển, cắm mới, bổ sung, thay thế hệ thống biển báo khu vực biên giới trên địa bàn thành phố. Chủ động nắm chắc, dự báo sát, đúng các yếu tố tình hình có liên quan, tác động, ảnh hưởng đến biên giới, lãnh thổ.

Đại tá Nguyễn Anh Đức, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố hướng dẫn nội dung thảo luận. Ảnh: Nguyệt Hà

Triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, thực hiện đúng chủ trương, đối sách trong xử lý các tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên biên giới... Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ dân vận, tham gia xóa đói, giảm nghèo, giúp đồng bào biên giới ổn định cuộc sống. Làm tốt công tác chính sách, hậu phương quân đội; tham mưu phối hợp với các xã biên giới tổ chức chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”; tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức thành công chương trình “Xuân biên giới”; triển khai hiệu quả các mô hình nhằm xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, phát triển...

Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Nguyệt Hà

Chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Phong ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được trong công tác QSQP, công tác biên phòng và xây dựng lực lượng BĐBP năm 2026. Chính ủy Bộ CHQS thành phố đề nghị: Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP triển khai thực hiện hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, tiếp tục phát huy tốt vai trò chủ trì, nòng cốt chuyên trách bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao, chủ động ứng phó với các tình huống phức tạp diễn ra ở khu vực biên giới...

Đại tá Nguyễn Anh Đức, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố trao thưởng cho các tập thể. Ảnh: Nguyệt Hà

Đại tá Phạm Văn Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố trao thưởng các danh hiệu cho cá nhân. Ảnh: Nguyệt Hà

Kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Anh Đức đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Ban Chỉ huy BĐBP thành phố tiếp tục rà soát, triệt để khắc phục những điểm còn tồn tại được chỉ ra. Rà soát, tham mưu cho thành phố kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác biên giới; chuẩn bị chu đáo, phối hợp các sở, ngành, cơ quan, đơn vị tham mưu cho thành phố tổ chức thành công chương trình Xuân Biên giới với quy mô lớn cùng nhiều hoạt động thiết thực khác.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số ở khu vực biên giới, cửa khẩu thực hiện đề án chuyển đổi số khu vực biên giới, cửa khẩu. Phối hợp hiệp đồng với các lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm khu vực biên giới, nhất là các dịp cao điểm Tết, lễ, ngày kỷ niệm. Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện mọi mặt đúng tinh thần "huấn luyện thực chất, học thực chất, kiểm tra đánh giá kết quả thực chất"; tham gia vào các chương trình mục tiêu quốc gia ở khu vực biên giới, triển khai có hiệu quả, đồng bộ các giải pháp nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia...

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Tư lệnh BĐBP và Ban Chỉ huy BĐBP thành phố khen thưởng có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ năm 2026.