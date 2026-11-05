Tiếp tục phát huy hiệu quả vận hành các công trình thủy lợi

Đoàn công tác Cục Quản lý và xây dựng công trình thủy lợi kiểm tra thực địa công trình thủy lợi Bảo Đài, thuộc xã Vĩnh Linh - Ảnh: Đ.V

Theo đó, đoàn đã kiểm tra thực địa các công trình thủy lợi: Bảo Đài, La Ngà và Sa Lung.

Công trình thủy lợi Bảo Đài (thuộc xã Vĩnh Linh) được xây dựng năm 1996 và đưa vào khai thác, sử dụng năm 2002. Công trình có diện tích lưu vực 28,8km2, có nhiệm vụ thiết kế tưới cho 1.070ha đất nông nghiệp, cải tạo môi sinh, môi trường cho các xã: Vĩnh Linh, Vĩnh Hoàng và Cửa Tùng.

Đoàn công tác kiểm tra thực địa công trình thủy lợi La Ngà, thuộc xã Vĩnh Thủy - Ảnh: Đ.V

Công trình thủy lợi La Ngà (thuộc xã Vĩnh Thủy) được xây dựng vào năm 1964, đưa vào khai thác sử dụng năm 1970, nâng cấp sửa chữa trong các năm 1976 và 2016. Công trình có diện tích lưu vực 29km2, có nhiệm vụ thiết kế tưới cho 1.900ha đất nông nghiệp của xã Vĩnh Thủy.

Công trình thủy lợi Sa Lung (thuộc xã Vĩnh Thủy) được xây dựng vào năm 2009 và đưa vào sử dụng từ năm 2011, có diện tích lưu vực hơn 156km2, có nhiệm vụ thiết kế tưới cho 409ha đất nông nghiệp, cải tạo môi sinh, môi trường cho xã Vĩnh Thủy.

Đoàn công tác kiểm tra thực địa công trình thủy lợi Sa Lung, thuộc xã Vĩnh Thủy - Ảnh: Đ.V

Các công trình hồ chứa này nằm trên địa bàn huyện Vĩnh Linh (cũ), tạo thành một hệ thống thủy lợi liên hoàn đóng vai trò đa mục tiêu trong việc phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ an toàn cho khu vực.

Qua kiểm tra tại các công trình, đại diện đoàn công tác Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đề nghị các đơn vị quản lý cần rà soát, cập nhật lại quy trình vận hành bảo đảm an toàn các công trình hồ chứa, đập thủy lợi theo quy định mới. Đồng thời tăng cường duy tu, bảo trì, bảo dưỡng, bảo đảm các công trình tiếp tục vận hành hiệu quả, phát huy tốt công năng cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, chống hạn và tiêu thoát lũ trong thời gian tới.