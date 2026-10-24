Tiếp tục phát huy bản sắc nhà báo Công an trong bối cảnh mới

Phóng viên Phạm Phú Lữ: Lòng yêu nước và niềm tự hào dâng trào khi tác nghiệp

Không khí tại Công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh) những tháng qua thật linh thiêng, xúc động. Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ cùng lực lượng chức năng đang lặng lẽ lật từng lớp đất, tỉ mỉ nhặt nhạnh từng mảnh hài cốt liệt sĩ và di vật tìm thấy dưới lòng đất sâu, để đưa đồng đội trở về.

Kể từ tháng 6/2026, phóng viên Báo Công an nhân dân đã chứng kiến và ghi lại không ít khoảnh khắc xúc động không thể nào quên. Khi nhận nhiệm vụ theo dõi, đưa tin về hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở đây, chúng tôi mang theo xúc động và sự kính cẩn.

Phóng viên Phạm Phú Lữ tại buổi lễ dâng hoa, dâng hương và thực hiện nghi thức đưa các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ lên máy bay, vận chuyển ra Hà Nội phục vụ giám định ADN (sân bay quân sự Tân Sơn Nhất).

Dưới những tán cây xanh, giữa thời tiết nắng nóng, cũng như mưa gió, hàng chục cán bộ, chiến sĩ miệt mài bóc từng lớp đất, nâng niu từng mẩu xương, từng chiếc cúc áo, từng di vật còn sót lại sau gần 60 năm… Mồ hôi đầm đìa trên gương mặt sạm nắng, nhưng ánh mắt của từng người lính chưa bao giờ nguôi đi sự tập trung, họ thực hiện công việc và các thao tác nhẹ nhàng, cẩn trọng.

“Có khi đào sâu vài mét, gặp gốc cây lớn hay móng bê tông cũ, anh em phải dùng tay bới từng chút một. Chỉ cần thấy một cúc áo, một mảnh tăng bạt hay chiếc lược nhôm gãy…, lòng chúng tôi lại dấy lên một niềm hy vọng mãnh liệt”, Trung tá Lê Ngọc Hà, Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh (K74) chia sẻ.

Hình ảnh xúc động - Người dân cầm hoa trắng đứng ở khu vực cổng Công viên Lê Thị Riêng và cất tiếng hát như lời chào đưa tiễn các Anh hùng liệt sĩ trước khi về nơi an nghỉ cuối cùng ở Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh.

Chúng tôi vẫn nhớ hình ảnh chị Nguyễn Trịnh Phương Thanh (SN 1982, ngụ tại phường Phú Định, TP Hồ Chí Minh) lặng lẽ đứng nhìn về phía khu vực khảo sát. Hằng ngày, chị Thanh tất bật mưu sinh tại một tiệm nail nhỏ và chạy thêm xe công nghệ, nhưng khi biết tin các đơn vị chức năng tìm thấy ngôi mộ tập thể của các chiến sĩ, chị đã quyết định gác lại toàn bộ công việc để đến viếng.

Ngày 14/10, khi đoàn xe chở các hài cốt liệt sĩ vừa rời khỏi khu vực Công viên Lê Thị Riêng để chuẩn bị hướng về Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố, đông đảo người dân đứng kín hai bên đường giữa trời nắng gắt, chào tiễn biệt các anh hùng liệt sĩ với tất cả tấm lòng thành kính, niềm biết ơn vô hạn …

Nhiều năm làm phóng viên, đã trải qua không ít chuyến tác nghiệp với nhiều sự kiện, nhân vật. Nhưng lần này, chúng tôi thực sự xúc động, không tránh được nghẹn ngào trong đêm diễn ra chương trình Cầu truyền hình đặc biệt mang tên “Sao sáng dẫn đường” kết nối 4 điểm cầu tâm linh, lịch sử trên khắp mọi miền Tổ quốc (26/7), hay chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Khúc tri ân” (13/10). Chúng tôi càng cảm thấy thêm yêu công việc của mình…

Trong suốt những ngày tác nghiệp, chúng tôi cùng các đồng nghiệp không chỉ đóng vai trò của người ghi nhận sự việc, mà chúng tôi cảm nhận mình như một phần của cuộc tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ. Các anh sẽ được trở về trong vòng tay của đồng đội, yên nghỉ tại các nghĩa trang liệt sĩ trang nghiêm. Ký ức về những ngày tác nghiệp lặng lẽ giữa lòng thành phố sẽ mãi là ngọn lửa nhắc nhở chúng tôi sống và làm việc sao cho xứng đáng với sự hy sinh vô bờ bến của thế hệ cha anh.

Phóng viên Ngô Khắc Lịch: Vinh dự trở thành phóng viên Báo Công an nhân dân

Năm 2014, tôi bất ngờ nhận một cuộc điện thoại lạ với giọng khá cứng: “Em viết bài cộng tác cho Báo Công an nhân dân với anh nhé!”. Người gọi là anh phụ trách địa bàn Tây Nguyên của Báo. Cuộc gọi đã mở ra cơ hội cộng tác với Báo Công an nhân dân, đưa tôi đến gần hơn với nghề báo.

Phóng viên Khắc Lịch phỏng vấn già làng ở Lâm Đồng.

Thời điểm ấy, tôi đang học năm cuối văn bằng hai ngành Luật tại Trường Đại học Đà Lạt. Trước đó, tôi đã có ba năm làm báo, đủ để hiểu phần nào nhịp điệu của nghề, những áp lực phía sau mỗi tin nóng và cả những nhọc nhằn của những chuyến đi thực tế. Kiến thức pháp luật cùng vốn kinh nghiệm ít ỏi tích lũy được qua những năm tháng tác nghiệp trở thành hành trang giúp tôi tự tin hơn khi bắt đầu cộng tác với một tờ báo có phong cách làm báo nghiêm cẩn, chặt chẽ, đề cao tính chính xác và sức nặng thông tin như Báo Công an nhân dân.

Ngày ấy, mỗi sản phẩm báo chí đều được tôi gửi qua người phụ trách địa bàn Tây Nguyên. Cứ khoảng hai ngày không thấy tôi gửi tin, bài, anh lại gọi điện hỏi thăm, nhắc nhở, gợi ý đề tài. Có những vấn đề tưởng chừng quen thuộc ở địa phương, qua cách đặt vấn đề của anh, tôi lại nhận ra những góc nhìn mới, những điều cần đi sâu tìm hiểu và những thông tin có thể mang đến giá trị thiết thực cho bạn đọc. Những cuộc điện thoại khi ấy đôi khi khiến tôi có chút áp lực, nhưng chính áp lực đó lại giúp tôi rèn cho mình thói quen làm việc chủ động, không dễ bằng lòng với những gì đã biết, đã viết.

Phóng viên Khắc Lịch tác nghiệp tại hiện trường một vụ phá rừng ở Lâm Đồng.

Rồi điều tôi mong đợi cũng đến. Ngày 1/7/2016, tôi chính thức trở thành phóng viên Báo Công an nhân dân.

Đến hôm nay, mỗi khi nhớ lại những ngày đầu cộng tác với bút danh Kim Ngân, tôi vẫn luôn biết ơn Báo Công an nhân dân đã mở cho phóng viên những cơ hội làm nghề, gắn bó với nghề mình yêu thích. Hành trình cuộc đời có những sự giúp đỡ không ồn ào, không cần nhắc lại, nhưng lại in dấu rất sâu trong ký ức của một người làm báo.

Tôi luôn ý thức về nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đối với niềm tin được trao gửi của các thế hệ những người làm báo đi trước, không ngừng nỗ lực để góp công sức của mình vào sự nghiệp chung của tờ báo.

Báo kỷ niệm 80 năm, cũng là dịp để nhắc tôi luôn hiểu rằng, được đứng trong đội ngũ những người làm báo Công an nhân dân không chỉ là niềm tự hào, mà còn là trách nhiệm lớn lao. Đó là trách nhiệm với ngành Công an, vì cuộc sống bình yên của nhân dân, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy với bạn đọc và trách nhiệm của từng dòng chữ mình viết ra.