Tiếp tục phát hiện thêm nhiều hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 600m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh thành phố đã huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày 22/10, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật kèm theo. Như vậy, chỉ tính riêng trong đợt 2 (từ ngày 15/10 đến ngày 22/10), lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập được 79 bộ hài cốt liệt sĩ (có 21 bộ có di vật kèm theo).

Chỉ trong ngày 22/10, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật kèm theo.

Tính tổng từ ngày 23/6 đến hết ngày 22/10, các lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập được 810 hài cốt liệt sĩ (328 bộ có di vật) tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 777 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Cán bộ chiến sĩ đưa hài cốt liệt sĩ vừa mới được tìm thấy về nơi tập kết.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sáng nay 22/10, Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam - Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan và gia đình tổ chức tiếp nhận hài cốt Liệt sĩ Lê Thế Khánh (SN 1952, quê quán Hà Nam, nay là tỉnh Ninh Bình), là chiến sĩ thuộc Đại đội 11, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 9, Sư đoàn 304 đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh. Liệt sĩ Lê Thế Khánh hy sinh tại chiến trường Quảng Trị vào ngày 28/4/1972. Trong chiến dịch Quảng Trị năm 1972, Trung đoàn 9, Sư đoàn 304 là đơn vị đã chiến đấu kiên cường giữ cầu Quảng Trị trên sông Thạch Hãn. Đồng thời, đây là đơn vị có nhiều liệt sĩ hy sinh trong trận đánh vào giải phóng Thành cổ Quảng Trị. Đại diện Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam - Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cho biết, Liệt sĩ Lê Thế Khánh sau khi hy sinh đã được nhân dân và chính quyền địa phương xây cất, tôn tạo tại mộ số 242 (hàng 5, lô 3) tại khu A của Nghĩa trang liệt sĩ Triệu Phong, xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.