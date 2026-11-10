Tiếp tục phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều ngày 10.11, thông tin về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 630m3 đất.

Ngày 10.11, lực lượng làm nhiệm vụ quy tập được thêm 05 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Qua đó, phát hiện, quy tập được thêm 05 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 04 bộ quy tập ở khu A và 01 bộ quy tập ở khu B; nâng tổng số hài cốt liệt sĩ quy tập được tại Công viên Lê Thị Riêng trong đợt 2 triển khai từ ngày 15.10 đến hết ngày hôm nay lên 279 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó 64 bộ có di vật kèm theo.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 03 máy cuốc, 01 xe ben và 02 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào và vận chuyển đất.

TP.HCM đã quy tập được 1.010 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Trước đó, triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng trong đợt 1 (từ ngày 23.6), TP.HCM đã quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Như vậy, lũy kế tổng kết quả tìm kiếm tính từ ngày 23.6 đến hết ngày hôm nay, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 1.010 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 371 bộ có di vật kèm theo.

Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục triển khai nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ với tinh thần trách nhiệm cao

Cụ thể gồm 977 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 08 vị trí mộ tập thể, gồm 02 vị trí mộ tập thể tại khu A và 06 vị trí mộ tập thể tại khu B.

Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng cho biết, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.