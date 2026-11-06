Tiếp tục phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo nhanh từ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ - Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, trong ngày 6/11, các lực lượng chuyên trách tiếp tục bám sát địa bàn, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Để bảo đảm tiến độ cũng như khối lượng công việc lớn, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã huy động lực lượng cùng phương tiện cơ giới, gồm 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải trọng tải 3,5 tấn chuyên chở, vận chuyển đất. Chỉ tính riêng trong ngày 6/11, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý an toàn, hiệu quả hơn 620m³ đất.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai tại Khu B.

Nhờ sự nỗ lực, tỉ mỉ và trách nhiệm cao của các cán bộ, chiến sĩ, riêng trong ngày 6/11, Đội Quy tập đã phát hiện, quy tập được thêm 21 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 10 bộ còn lưu giữ nhiều di vật kèm theo.

Đại diện Đội Quy tập cho biết, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng từ ngày 23/6 đến hết ngày 6/11 được chia làm 2 đợt trọng điểm: Đợt 1 lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ. Đợt 2 (triển khai từ ngày 15/10 đến ngày 6/11) các lực lượng tập trung mở rộng quy mô tìm kiếm tại Khu B, đã phát hiện, quy tập được 249 bộ hài cốt liệt sĩ đơn (trong đó có 57 bộ có di vật kèm theo).

Chỉ riêng trong ngày 6/11 đã phát hiện, quy tập được thêm 21 bộ hài cốt liệt sĩ (10 bộ có di vật kèm theo).

Như vậy, tính tổng từ ngày 23/6 đến ngày 6/11, các lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập được tổng cộng 980 hài cốt liệt sĩ (364 bộ có di vật) tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, có 947 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại 8 vị trí mộ tập thể (gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B).

Theo Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, hiện nay, công tác khai quật, tìm kiếm và mở rộng địa bàn quy tập vẫn đang diễn ra hết sức khẩn trương. Những di vật thu giữ được đang được kiểm đếm, niêm phong tỉ mỉ để phục vụ công tác xác định danh tính.

Việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tri ân sâu sắc những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.