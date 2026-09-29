Tiếp tục phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 400m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B.

Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Thời tiết mấy ngày qua có nhiều mưa nên việc đào đất, hút nước mất nhiều công sức.

Mấy ngày qua, do ảnh hưởng của mưa, lực lượng làm nhiệm vụ sử dụng máy bơm để hút nước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đào, xử lý đất và mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Cán bộ chiến sĩ đào bới, tìm kiếm, quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Kết quả trong ngày 29/9, tại, Khu B, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 6 bộ hài cốt liệt sĩ.

Tính đến hết ngày 29/9, các lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập được 672 bộ hài cốt liệt sĩ.

Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 29/9, các lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập được 672 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 299 bộ có di vật. Cụ thể: 639 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B).