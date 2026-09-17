Tiếp tục phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Chiều 17/9, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết trong ngày, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng).
Ngày hôm nay lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 500 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu A. Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.
Kết quả trong ngày 17/9, tại rãnh số 2, Khu A, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 17 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 1 bộ có di vật kèm theo.
Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 17/9, các lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập được 663 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 298 bộ có di vật. Cụ thể: 630 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B).
Nguồn CAND: https://cand.vn/tiep-tuc-phat-hien-nhieu-hai-cot-liet-si-tai-cong-vien-le-thi-rieng-post822383.html