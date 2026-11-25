Lực lượng tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, trong ngày 25/11, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, xử lý hơn 630 m³ đất. Để phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn.

Xe ben vận chuyển đất.

Công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Đợt 1, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Trong đợt 2, từ ngày 15/10 đến hết ngày 25/11, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại Khu B, phát hiện, quy tập 401 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó 76 bộ có di vật kèm theo. Riêng ngày 25/11, lực lượng tìm kiếm phát hiện thêm 18 bộ hài cốt liệt sĩ.

Quy tập 18 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng trong ngày 25/11.

Như vậy, lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 25/11/2026, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập 1.132 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 383 bộ có di vật. Có 1.099 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.