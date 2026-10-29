Tiếp tục nhân rộng mô hình đảm bảo an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới

Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an tặng hoa chúc mừng hội nghị. Ảnh: Trần Danh

Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), Bộ Công an; Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an thành phố cùng lãnh đạo các sở, ngành và xã Tà Lài.

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an thành phố tặng hoa chúc mừng hội nghị. Ảnh: Trần Danh

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đánh giá cao những kết quả mà Công an thành phố Đồng Nai đã tham mưu trong việc phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng, duy trì mô hình Camera với ANTT. Nỗ lực đó thể hiện sự chủ động của cấp ủy, chính quyền trong việc kế thừa hệ thống, từng bước hiện đại hóa phương tiện phục vụ công tác bảo đảm ANTT.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Trần Danh

Đại tá Nguyễn Thanh Bình đề nghị, để phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả thiết thực, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất công tác bảo đảm ANTT gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trao thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích. Ảnh: Trần Danh

Đối với Công an thành phố, cần chủ động tham mưu, đổi mới hình thức công tác tuyên truyền; vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ ANTQ; tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao hiệu quả mô hình camera an ninh hiện có, phát huy tối đa hiệu quả hệ thống camera AI; qua đó chủ động giám sát địa bàn, phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời và phục vụ xác minh, xử lý các vụ việc về ANTT.

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an thành phố trao thưởng cho các cá nhân có thành tích. Ảnh: Trần Danh

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết, việc xây dựng, duy trì các mô hình bảo đảm ANTT đã huy động được sự tham gia của nhân dân, hỗ trợ lực lượng công an giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Nhiều cá nhân được Bộ Công an khen thưởng. Ảnh: Trần Danh

Trên địa bàn toàn thành phố hiện có 49 loại mô hình với 220 điểm được nhân rộng. Các mô hình camera an ninh; Zalo kết nối bình yên; giáo xứ, giáo họ bình an, trật tự đã góp phần phòng ngừa tội phạm, hòa giải mâu thuẫn, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân.

Tại xã Tà Lài, sau sáp nhập, địa phương đã hoàn thành lắp đặt 31 mắt camera AI, gồm 26 mắt camera từ nguồn ngân sách, 5 mắt camera từ nguồn xã hội hóa. Hệ thống camera đã hỗ trợ lực lượng công an phát hiện, xác minh nhiều vụ việc liên quan đến ANTT. Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế cần khắc phục.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an phát biểu tại hội nghị. Ảnh Trần Danh

Đại tá Trần Anh Sơn đề nghị công an các đơn vị, địa phương cần xác định rõ trách nhiệm duy trì mô hình. Trong đó, trưởng công an các xã phải trực tiếp chỉ đạo rà soát tổ chức, quy chế và kết quả hoạt động. Trên cơ sở đó, tham mưu cấp ủy, chính quyền phân công rõ người phụ trách, lực lượng phối hợp và điều kiện bảo đảm.

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an thành phố phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Danh

Đối với mô hình Camera an ninh tại xã Tà Lài, công an xã phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra từng vị trí, chất lượng hình ảnh, kết nối, lưu trữ; hoàn thiện quy trình tiếp nhận, trích xuất, bàn giao dữ liệu và phối hợp xử lý thông tin.

Đại tá Trần Anh Sơn cũng đề nghị công an các địa phương cần tổ chức học tập, nhân rộng những cách làm hay, phù hợp. Quá trình triển khai phải gắn việc xây dựng mô hình với công tác dân vận.

Theo báo cáo của Công an thành phố, với vai trò là cơ quan tham mưu trên lĩnh vực ANTT, trong công tác xây dựng nông thôn mới, Công an thành phố Đồng Nai đã tham mưu UBND thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ thành phố chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, địa phương chung sức xây dựng nông thôn mới; trong đó, công tác xây dựng mô hình là một trong những công tác được Công an thành phố chú trọng.

Thông qua hoạt động của các mô hình, quần chúng nhân dân đã cung cấp hàng trăm tin báo liên quan đến ANTT có giá trị, giúp lực lượng công an các cấp làm rõ 65 vụ việc với 80 người vi phạm pháp luật; vận động thu hồi 240 vũ khí tự chế các loại; các thành viên tham gia mô hình đã vận động hòa giải được 128 vụ mâu thuẫn trong nhân dân, tham gia vận động nhiều đối tượng lẩn trốn, quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng.

Dịp này, Bộ Công an, Công an thành phố cũng đã khen thưởng đối với một số tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; khen thưởng một số cá nhân có thành tích trong xây dựng mô hình camera an ninh tại các địa bàn.