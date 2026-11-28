Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quy định số 230-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh, thành phố (gọi tắt là Ban chỉ đạo).