Tiếp tục nghiên cứu và giới thiệu văn hóa Đông Sơn
Sau hơn 10 năm lưu giữ tại Pháp, trống đồng có nguồn gốc Việt Nam được Pháp bàn giao lại cho Việt Nam nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân vào tháng 9/2026. Trống đồng Đông Sơn sau khi được đưa về Việt Nam được bàn giao cho Bảo tàng Lịch sử Quốc gia thẩm định, lưu giữ, bảo quản và phát huy giá trị.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tiep-tuc-nghien-cuu-va-gioi-thieu-van-hoa-dong-son-246261128153113649.htm