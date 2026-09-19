Tiếp tục nâng cao ý thức giao thông cho học sinh

Tiếp nối các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong trường học, Công an các xã tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh.

Công an xã M’Drắk tăng cường tuyên truyền, rèn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh. (Ảnh: CA)

Trang bị kỹ năng từ những tình huống thực tế

Vừa qua, Công an xã M’Drắk phối hợp với HEAD Trung Thạch 5 tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho gần 30 cán bộ, giáo viên và hơn 500 học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng - phân hiệu Chu Văn An.

Tại chương trình, cán bộ Công an xã tập trung phổ biến những nội dung gần gũi với học sinh như chấp hành đèn tín hiệu, biển báo và hiệu lệnh của người điều khiển giao thông; lựa chọn vị trí an toàn khi đi bộ, qua đường; đội mũ bảo hiểm đúng cách khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

Thông qua các câu hỏi và tình huống giao thông thường gặp, học sinh được hướng dẫn nhận diện nguy cơ mất an toàn, lựa chọn cách xử lý phù hợp và hình thành thói quen tham gia giao thông có trách nhiệm.

Đại diện phía doanh nghiệp đã trực tiếp hướng dẫn một số kỹ năng sử dụng phương tiện an toàn, tạo không khí trao đổi sinh động, giúp các em tiếp cận kiến thức theo hướng trực quan, dễ nhớ và dễ áp dụng.

Cùng với hoạt động tại trường học, Công an xã Hòa Sơn cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm trong kế hoạch cao điểm phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm hình sự, ma túy.

Lực lượng Công an xã Hòa Sơn kiểm tra, nhắc nhở học sinh chấp hành quy định khi tham gia giao thông.

Cụ thể, từ ngày 8/8 đến 14/9/2026, đơn vị tổ chức 36 lượt tuần tra với 144 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tại Quốc lộ 27, Tỉnh lộ 9, chợ Hòa Sơn, chợ Ea Trul, các tuyến đường liên thôn, khu dân cư và khu vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vụ việc phức tạp. Qua đó, lực lượng Công an phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh 20 trường hợp có hành vi tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn giao thông.

Kiểm tra phương tiện, ngăn nguy cơ từ sớm

Công an xã Pơng Drang vừa phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức tuyên truyền pháp luật và rà soát, kiểm tra phương tiện học sinh sử dụng tại Trường THCS Lý Tự Trọng và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

Nội dung tập trung vào những hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn như điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện; không đội mũ bảo hiểm; tự ý thay đổi kết cấu, đặc tính kỹ thuật của phương tiện.

Lực lượng Công an hướng dẫn học sinh sử dụng phương tiện phù hợp với độ tuổi, điều kiện của người điều khiển; chấp hành quy định về mũ bảo hiểm, tốc độ, phần đường, làn đường và các quy tắc an toàn khi tham gia giao thông.

Lực lượng Công an thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh.

Đáng chú ý, học sinh được cảnh báo về việc tự ý thay đổi hệ thống ống xả, động cơ, khung xe hoặc tháo bỏ các bộ phận, thiết bị bảo đảm an toàn. Những thay đổi không đúng quy định có thể ảnh hưởng đến khả năng vận hành và độ an toàn của phương tiện; tùy hành vi, người vi phạm có thể bị xử lý theo quy định.

Qua kiểm tra tại khu vực để xe, lực lượng Công an kịp thời phát hiện những phương tiện có dấu hiệu thay đổi kết cấu, đặc tính kỹ thuật hoặc các trường hợp có dấu hiệu vi phạm để kiểm tra, xác minh, xử lý.

Lực lượng chức năng đề nghị phụ huynh thường xuyên quản lý việc sử dụng phương tiện của con em, không giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển; đồng thời kiểm tra phương tiện, không để học sinh tự ý thay đổi kết cấu, đặc tính kỹ thuật.

Thời gian tới, Công an các xã tiếp tục phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, cơ sở giáo dục và gia đình đổi mới nội dung tuyên truyền phù hợp từng lứa tuổi; tăng cường kiểm tra, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực trường học, nhất là thời điểm đưa, đón học sinh, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.