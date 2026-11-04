Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới Khu Dự trữ sinh quyển thế giới

Tham dự có ông Hans Dencker Thulstrup, Trưởng bộ phận Ban Khoa học Sinh thái và Trái Đất UNESCO; ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam; PGS.TS Kiều Văn Hoan, Chủ tịch MAB Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, 12 Khu DTSQTG của Việt Nam và các chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức quốc tế.

Về phía tỉnh Quảng Trị, tham dự có đồng chí Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

Quảng cảnh hội nghị - Ảnh: N.H

Phát biểu chào mừng tại hội nghị, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Từ khi được UNESCO ghi danh là Di sản thế giới năm 2003, mở rộng năm 2015, trở thành một phần của Di sản thế giới xuyên biên giới Phong Nha-Kẻ Bàng và Hin Nậm Nô năm 2025, đến việc được công nhận là Khu DTSQTG thứ 12 của Việt Nam vào năm 2026, Phong Nha-Kẻ Bàng ngày càng khẳng định vị thế và những giá trị nổi bật trên bản đồ di sản thiên nhiên thế giới.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị - Ảnh: N.H

Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: N.H

Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: N.H

Thời gian tới, tỉnh Quảng Trị định hướng phát triển Phong Nha-Kẻ Bàng trở thành Khu du lịch quốc gia theo hướng xanh, có trách nhiệm và bền vững; nghiên cứu lộ trình đề cử Công viên địa chất toàn cầu UNESCO trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết; đồng thời từng bước xây dựng mô hình quản trị tích hợp, hài hòa giữa bảo tồn di sản, bảo vệ đa dạng sinh học, phát triển du lịch và nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng.

PGS.TS Kiều Văn Hoan, Chủ tịch MAB Việt Nam phát biểu tại hội nghị - Ảnh: N.H

Để thực hiện những mục tiêu đó, tỉnh Quảng Trị mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tư vấn và hỗ trợ của UNESCO, MAB Việt Nam, các bộ, ngành Trung ương, các nhà khoa học và đối tác quốc tế; đặc biệt trong nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực quản trị, giám sát đa dạng sinh học, quản lý du lịch theo sức chịu tải và phát triển sinh kế bền vững.

Đồng thời, cam kết tiếp tục đồng hành để gìn giữ những giá trị đặc biệt của Phong Nha-Kẻ Bàng, đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào sự phát triển chung của mạng lưới các Khu DTSQTG; tỉnh Quảng Trị sẵn sàng tăng cường hợp tác với các cơ quan, địa phương của nước bạn Lào trong bảo tồn thiên nhiên xuyên biên giới, nhất là không gian sinh thái Phong Nha-Kẻ Bàng và Hin Nậm Nô; chủ động kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và tham gia các sáng kiến chung của mạng lưới các Khu DTSQ trong nước và quốc tế…

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam phát biểu tại hội nghị - Ảnh: N.H

Theo báo cáo của MAB Việt Nam tại hội nghị, đến nay, mạng lưới các Khu DTSQTG của Việt Nam có 12 Khu DTSQTG, gồm: Rừng ngập mặn Cần Giờ, Đồng Nai, Núi Chúa, Cát Bà, Châu thổ Sông Hồng, Kiên Giang, Miền Tây Nghệ An, Cù Lao Chàm-Hội An, Mũi Cà Mau, Langbiang, cao nguyên Kon Hà Nừng và Phong Nha-Kẻ Bàng. Mạng lưới đã mở rộng trên nhiều vùng sinh thái, cảnh quan và không gian văn hóa khác nhau. Mỗi Khu DTSQTG có đặc trưng riêng, nhưng cùng chia sẻ một mục tiêu là bảo tồn những giá trị tự nhiên và văn hóa; đồng thời tìm kiếm những con đường phát triển hài hòa, bền vững cho con người và cộng đồng địa phương…

Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: N.H

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả hoạt động của mạng lưới Khu DTSQTG trong năm 2026; trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu những mô hình hiệu quả trong quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển du lịch sinh thái, giáo dục môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao sinh kế cộng đồng. Đồng thời thảo luận, đề xuất các giải pháp thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học, tăng cường kết nối giữa các Khu DTSQTG và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới trong thời gian tới.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị - Ảnh: N.H

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã tham quan không gian trưng bày giới thiệu thông tin, hình ảnh, bản đồ, ấn phẩm và các sản phẩm OCOP tiêu biểu gắn với 12 Khu DTSQTG tại Việt Nam; tham quan thực tế tại bến thuyền Trung tâm, động Phong Nha và Trung tâm Thông tin thám hiểm hang động Phong Nha.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: N.H

Đại biểu tham quan gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP trong khuôn khổ hội nghị - Ảnh: N.H