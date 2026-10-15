Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp

Quang cảnh hội thảo - Ảnh: H.T

Tại hội thảo, đã có 13 tham luận được các đại biểu trình bày với sự chuẩn bị công phu, tập trung vào những vấn đề lý luận và thực tiễn, góp phần cung cấp cơ sở khoa học để nhận diện những thuận lợi, khó khăn; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại tỉnh Quảng Trị, bảo đảm mục tiêu gần dân, sát dân, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Hội thảo cũng dành phần lớn thời gian để các đại biểu tập trung phân tích, trao đổi những vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy, hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền địa phương 2 cấp; việc phân cấp, phân quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở... Các đại biểu cũng nêu rõ việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy là công việc hệ trọng, có ảnh hưởng sâu rộng đến các mặt của hệ thống chính trị xã hội, do vậy cần có lộ trình, khoa học, khả thi. Đồng thời, chú trọng công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, quản lý, nhằm tạo sự chủ động trong việc sắp xếp, bố trí cán bộ.

Thông qua hội thảo, những ý kiến trao đổi, thảo luận của các nhà khoa học, cán bộ quản lý và đại biểu tham dự sẽ góp phần bổ sung luận cứ khoa học và thực tiễn, phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, tổng kết thực tiễn và tham mưu các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp tại tỉnh Quảng Trị trong thời gian tới.