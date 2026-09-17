Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở

* Hoàn thiện bộ máy, nâng chất phục vụ người dân

Sáng 17/9, đồng chí Lê Thị Nhung, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Cà Mau, Phó Trưởng đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, Tổ trưởng Tổ giám sát số 2, chủ trì buổi làm việc với UBND xã U Minh về tình hình tổ chức, hoạt động của chính quyền cơ sở sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Đồng chí Lê Thị Nhung, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Cùng chủ trì có đồng chí Lê Hồng Thịnh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã U Minh.

Theo báo cáo, UBND xã U Minh được giao 40 biên chế, hiện có 37 người; biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách được giao 315 người, hiện có 310 người. Riêng Trung tâm Công ích được giao 9 biên chế nhưng hiện chỉ có 5 người, nên viên chức phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực.

Xã đang thực hiện 341 nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, gồm 286 nhiệm vụ từ Trung ương và 55 nhiệm vụ từ cấp tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND xã U Minh Huỳnh Khánh Duy báo cáo tình hình hoạt động của chính quyền cơ sở.

Từ ngày 1/7/2025 đến ngày 1/7/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận 3.632 hồ sơ, tỷ lệ nộp trực tuyến 97,99%; đã giải quyết 3.595 hồ sơ, trong đó 3.591 hồ sơ trước và đúng hạn, đạt 99,89%; còn 37 hồ sơ đang xử lý trong hạn; 100% hồ sơ được số hoá.

Mô hình Tổ giải quyết thủ tục hành chính lưu động và “Ngày thứ Bảy hành chính vì Nhân dân phục vụ” tiếp tục được duy trì.

Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã U Minh Trần Minh Nhân kiến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn, trong đó đề xuất đầu tư hạ tầng giao thông.

Quan tâm công tác chuyển đổi số ở cơ sở, xã kiện toàn 15 tổ công nghệ số cộng đồng với 90 thành viên. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các tổ đã hướng dẫn 5.783 hộ gia đình sử dụng các nền tảng số thiết yếu.

Mô hình “Sóng số U Minh” trao tặng 30 điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn; 4 ấp được lựa chọn thí điểm mô hình “Ấp số kiểu mẫu”.

Đồng chí Trần Văn Hoà, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, đề nghị bổ sung báo cáo kết quả công an xã cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân.

Đồng chí Nguyễn Đức Tiến, Phó Trưởng ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, trao đổi về tình hình hoạt động của chính quyền cơ sở xã U Minh.

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Thị Nhung, Phó Trưởng đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, Tổ trưởng Tổ giám sát số 2, ghi nhận nỗ lực của cấp uỷ, chính quyền xã U Minh trong kiện toàn tổ chức, bố trí nhân sự và duy trì hoạt động quản lý Nhà nước sau sắp xếp. Bộ máy chính quyền cơ sở bước đầu vận hành ổn định, thông suốt, đảm bảo việc phục vụ người dân không bị gián đoạn.

UBND xã tiếp tục rà soát các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, nhất là những nhiệm vụ chuyên sâu còn khó khăn về nhân lực, chuyên môn và điều kiện bảo đảm.

Với lĩnh vực còn thiếu cán bộ, công chức, viên chức, xã cần chủ động xây dựng phương án bố trí, đào tạo, bồi dưỡng phù hợp; đồng thời tổng hợp những vấn đề vượt thẩm quyền để kiến nghị cơ quan chức năng hướng dẫn, tháo gỡ.

Đối với cải cách hành chính và chuyển đổi số, xã cần tiếp tục duy trì tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn ở mức cao, khắc phục lỗi phần mềm, bổ sung thiết bị còn thiếu, nâng cao khả năng liên thông dữ liệu và đưa các dịch vụ số đến gần người dân, nhất là những địa bàn còn khó khăn trong tiếp cận công nghệ.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Thị Nhung đề nghị.

Đồng chí Lê Hồng Thịnh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã U Minh, phát biểu tiếp thu ý kiến của Đoàn giám sát về nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

* Chủ động khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả công việc

Sáng cùng ngày, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Bùi Tấn Bảy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, làm trưởng đoàn có buổi làm việc với lãnh đạo xã Định Thành.

Đồng chí Bùi Tấn Bảy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các thành viên Đoàn giám sát làm việc với lãnh đạo xã Định Thành.

Báo cáo với Đoàn giám sát, Phó Chủ tịch UBND xã Định Thành Phạm Minh Trung cho biết, UBND xã hiện có 3 phòng chuyên môn, Trung tâm Phục vụ hành chính công và trực tiếp quản lý 7 đơn vị sự nghiệp công lập.

Xã được giao 40 biên chế cán bộ, công chức, hiện có 34 người, 100% trình độ đại học, trong đó có 1 thạc sĩ. Các đơn vị sự nghiệp công lập hiện có 316 người trong tổng số 339 biên chế được tạm giao. Xã sắp xếp, giảm số ấp từ 17 xuống còn 12 ấp.

Từ ngày 1/7/2025 đến ngày 7/9/2026, xã tiếp nhận 10.874 hồ sơ thủ tục hành chính; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,04%, hồ sơ giải quyết đúng hạn trên 99,92%, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt khoảng 92%.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Định Thành duy trì tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn trên 99,92%.

Bên cạnh kết quả đạt được, xã còn thiếu nhân sự một số vị trí; một số thiết bị phục vụ chuyển đổi số xuống cấp, hạ tầng công nghệ và cơ sở dữ liệu chưa đồng bộ, trong khi nguồn lực ngân sách còn hạn chế.

Phó Chủ tịch UBND xã Định Thành Phạm Minh Trung báo cáo kết quả hoạt động, những khó khăn và đề xuất kiến nghị với đoàn giám sát.

Tại buổi làm việc, xã Định Thành kiến nghị tỉnh bổ sung biên chế ở những vị trí còn thiếu, nhất là vị trí chuyên môn có khối lượng công việc lớn; tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ mới được phân cấp, phân quyền; quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin, thiết bị số hoá hồ sơ và đường truyền phục vụ hoạt động của chính quyền cơ sở.

Đánh giá xã Định Thành đã đạt nhiều kết quả trong tổ chức, vận hành bộ máy sau sắp xếp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Tấn Bảy yêu cầu địa phương tiếp tục khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Tấn Bảy đề nghị địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số; động viên, khuyến khích cán bộ nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự soi, tự sửa, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công việc và mục tiêu phục vụ Nhân dân.

Cùng với đó, tiếp tục kiện toàn bộ máy, nâng cao hiệu quả công việc, chất lượng phục vụ và bảo đảm đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với cán bộ sau sắp xếp; tăng cường đi cơ sở để kịp thời phát hiện, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho cán bộ ấp và người dân. Phát huy kết quả cải cách thủ tục hành chính, hướng tới xây dựng chính quyền năng động, kiến tạo, lấy phục vụ người dân làm trọng tâm./.