Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và hoạt động của Mặt trận

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh chủ trì hội nghị. Ảnh: HỒ QUÂN

Tham dự có lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; đại diện các sở, ngành và xã, phường trên địa bàn thành phố.

Trong quý III, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo triển khai chuyển giao chức năng tham mưu công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy sang Đảng ủy MTTQ Việt Nam thành phố và thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể thành phố trực thuộc Thành ủy. Ở cấp xã, phường cũng đã hoàn thành bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu công tác dân vận (bao gồm dân tộc, tôn giáo) sang Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp.

Đáng chú ý, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị phát động xây dựng và nhân rộng 20 mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu trên địa bàn thành phố. Đến nay, toàn thành phố có 86 cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đăng ký thực hiện 1.038 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Phi Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HỒ QUÂN

Đối với công tác dân tộc, tôn giáo, thành phố tập trung phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo. Đặc biệt, phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong tuyên truyền, vận động.

Trong quý III, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức 3 đoàn giám sát về các dự án chậm tiến độ, công tác khắc phục hậu quả thiên tai, chăm lo an sinh xã hội và bảo đảm kinh phí hoạt động tại cơ sở; tham gia góp ý 38 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; khảo sát 9 mô hình phát triển kinh tế và 13 vị trí cầu dân sinh tại các xã miền núi.

Hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội thành phố cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Điển hình như Liên đoàn Lao động thành phố thành lập 207 công đoàn cơ sở với 5.914 đoàn viên; Hội Nông dân thành phố cung ứng hơn 3.200 tấn phân bón, hơn 5,2 tấn giống lúa trả chậm, tổ chức 11 lớp đào tạo nghề cho 385 học viên; Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố duy trì mô hình “Mẹ đỡ đầu” cho 1.694 trẻ mồ côi, trao 1.820 suất quà trị giá hơn 1,3 tỷ đồng; Hội Cựu chiến binh thành phố hỗ trợ xây mới, sửa chữa 62 nhà cho hội viên, với kinh phí 2,6 tỷ đồng.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: HỒ QUÂN

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả đạt được trong quý III. Đồng thời trao đổi, thảo luận và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận; công tác dân tộc, tôn giáo; hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh yêu cầu trong quý IV, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cần chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề từ cơ sở; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận và phong trào “Dân vận khéo”; làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo.

Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phải hướng mạnh về cơ sở, chăm lo đoàn viên, hội viên và nhân dân; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, phát huy vai trò ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng, các tổ tự quản.

Các địa phương tiếp tục kiện toàn tổ chức, củng cố chi hội, tổ hội sau sắp xếp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa, chuẩn hóa dữ liệu đoàn viên, hội viên và đổi mới phương thức tuyên truyền trên nền tảng số.