Tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở

Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố tổ chức 14 buổi sân khấu hóa và tuyên truyền nếp sống văn minh tại các trường học; 10 buổi truyền thông tại 10 xã, phường về phòng chống bạo lực gia đình và giáo dục đời sống gia đình; tổ chức các hội nghị truyền thông về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tại các địa phương.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp trong công tác tổ chức, quản lý các hoạt động, sự kiện, lễ hội.

Các chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại và quảng bá văn hóa được tổ chức; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, xây dựng chuỗi sự kiện, lễ hội văn hóa và các hoạt động văn hóa về đêm...

Ngành chức năng của thành phố tiếp tục rà soát, thống kê thực trạng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở và nhu cầu sử dụng các công trình liên xã, liên phường; xây dựng các đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2026 - 2030.

Hoạt động thư viện được duy trì và mở rộng. Trong 9 tháng qua, Thư viện Đà Nẵng ghi nhận hơn 2 triệu lượt đọc, mượn tại 2 cơ sở và luân chuyển hơn 3,2 triệu lượt sách báo.

Thư viện tổ chức và tham gia hơn 40 chương trình, sự kiện, phục vụ 89.226 lượt bạn đọc với 112.257 lượt sách luân chuyển; xe thư viện lưu động “Ánh sáng tri thức” phục vụ tại 103 điểm trường học và các hội sách, với 49.492 lượt bạn đọc và 152.933 lượt sách luân chuyển.