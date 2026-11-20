Lãnh đạo Trường Đại học Nông Lâm trao quyết định đổi tên Khoa Kinh tế và Quản lý.

Nhìn lại chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển, tiền thân là Khoa Kinh tế nông nghiệp (Trường Đại học Nông nghiệp 3 Bắc Thái) thành lập ngày 28/8/1976, trải qua các giai đoạn mang tên Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn, tiếp đó là Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, đến ngày 28/8/2026, Khoa được đổi tên thành Khoa Kinh tế và Quản lý, trực thuộc Trường Đại học Nông Lâm.

Khoa Kinh tế và Quản lý hiện có 34 cán bộ, giảng viên (20 tiến sĩ, 7 nghiên cứu sinh, hơn 50% đào tạo ở nước ngoài) và đang được đào tạo các ngành: Kinh tế nông nghiệp, Tài chính - Kế toán, Quản lý kinh tế, Kinh doanh xuất nhập khẩu nông lâm sản.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Song song với giảng dạy, từ năm 2020 đến nay, giảng viên Khoa chủ trì hơn 50 đề tài các cấp (5 đề tài quốc tế, 4 cấp nhà nước, 12 cấp bộ/tỉnh, hơn 30 cấp cơ sở), mỗi năm công bố trên 30 bài báo khoa học, biên soạn hơn 20 giáo trình, tài liệu; sinh viên thực hiện 3-5 đề tài nghiên cứu mỗi năm.

Tập thể giảng viên Khoa đã chủ trì biên soạn các bộ tài liệu quốc gia về đào tạo Chương trình OCOP, Khuyến nông cộng đồng, nghề giám đốc hợp tác xã; đồng thời trực tiếp tư vấn xây dựng đề án và triển khai chương trình OCOP cho nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Với những đóng góp nổi bật trong suốt chặng đường phát triển, tập thể Khoa và nhiều cá nhân đã vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường...