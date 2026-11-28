Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, từ 19 giờ ngày 27/11 đến 7 giờ 42 phút ngày 28/11, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa rất lớn. Đáng chú ý, lượng mưa tại trạm Ba Cung (xã Ba Tơ) lên tới 477,4mm; hồ Suối Loa (xã Ba Động) 394,2mm; hồ Tôn Dung (xã Ba Tơ) 351,8mm; Ba Điền (xã Ba Vinh) 308,8mm. Nhiều trạm đo khác cũng ghi nhận lượng mưa vượt 200mm.

Nước sông Vệ lên cao, những hộ dân ở xã Ba Xa được Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã tổ chức di dời đến nhà văn hóa thôn và bố trí ở xen ghép với các hộ dân khác (ảnh Vân Anh)

Tại xã Ba Xa, xuất hiện 5 điểm nước tràn qua đường, độ sâu khoảng 30-40cm. Diễn biến lũ trên các sông đang rất đáng lo ngại. Lúc 6 giờ ngày 28/11, mực nước sông Vệ tại trạm An Chỉ đạt 8,18m, cao hơn báo động 1 khoảng 0,18m; tại trạm Sông Vệ đạt 3,46m, chỉ còn thấp hơn báo động 2 khoảng 0,04m. Cơ quan khí tượng dự báo lũ trên sông Vệ có thể lên nhanh, vượt báo động 3 khoảng 0,6m trong những giờ tiếp theo.

Không chỉ đối mặt với nguy cơ ngập lụt, nhiều khu vực miền núi còn đứng trước nguy cơ sạt lở đất.

Hiện chính quyền địa phương đã chủ động bố trí lực lượng dân quân thường trực 24/24 giờ tại các điểm bị chia cắt, ngầm tràn, kiên quyết không để người dân qua lại khi không bảo đảm an toàn. Các thôn đồng thời thông báo, vận động người dân chủ động di dời khỏi những khu vực có nguy cơ sạt lở.

Xã Ba Xa đã chủ động phương án cắt cử dân quân thường trực, trực 24/24 những điểm bị chia cắt, ngầm tràn không để người dân qua lại, đồng thời các thôn thông báo cho người dân chủ động di dời ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở (ảnh Vân Anh)

Đáng chú ý, 12 hộ dân với 44 nhân khẩu tại tổ 4, thôn Nước Lăng, nơi có nguy cơ sạt lở cao, đã được Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã tổ chức di dời đến nhà văn hóa thôn và bố trí ở xen ghép với các hộ dân khác để bảo đảm an toàn. Địa phương cũng bố trí lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng cứu khi các thôn có yêu cầu.

Tại phường Đức Phổ, nước sông Trà Câu dâng cao, tràn qua tuyến đường bê tông thuộc tổ dân phố An Ninh.

Không chỉ đối mặt với nguy cơ ngập lụt, nhiều khu vực miền núi còn đứng trước nguy cơ sạt lở đất. Tại núi Hoàng Mật, thôn Mò O, xã Sơn Kỳ, điểm sạt lở kéo dài khoảng 73m, diện tích khoảng 500m², với khối lượng đất, đá sạt trượt ước tính 1.000m³. Khu vực có địa hình dốc khoảng 40 độ, cách khu dân cư gần nhất khoảng 50m, đe dọa trực tiếp đến 19 hộ dân với 83 nhân khẩu.

Nhiều khu vực miền núi còn đứng trước nguy cơ sạt lở đất (ảnh Vân Anh)

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, nhiều địa phương đã kích hoạt phương án phòng, chống thiên tai, huy động lực lượng hỗ trợ người dân ứng phó. Tại xã Nghĩa Hành, lực lượng chức năng rà soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu, chủ động di dời người dân đến nơi an toàn, ưu tiên người cao tuổi, người già yếu và các trường hợp dễ bị tổn thương. Các hộ dân cũng được hỗ trợ kê cao đồ đạc, di chuyển tài sản và thiết bị thiết yếu.

Tại xã Phước Giang, lực lượng chức năng đến từng khu vực có nguy cơ ngập sâu, vận động người dân di chuyển đến nơi tránh trú an toàn, đồng thời hỗ trợ thu dọn, bảo vệ tài sản. Tại xã Sơn Linh, lực lượng quân sự phối hợp với công an chốt chặn hai đầu cầu Tâm Linh khi nước sông Trà Khúc dâng cao gây ngập cầu.

Trong khi đó, tại xã Thiện Tín, chính quyền địa phương đang tập trung bảo vệ khu vực Bến Lấn, thôn Trường Khánh, nơi bờ sông Vệ liên tiếp xảy ra sạt lở sau các đợt mưa lũ. Đoạn bờ sông bị sạt lở dài khoảng 500m, có vị trí vách sạt cao 4-6m, ăn sâu vào bờ từ 5-10m. Sạt lở đã cuốn trôi một đoạn bờ Trường Lũy - di tích quốc gia, làm mất đất ở, đất sản xuất và ảnh hưởng đến một phần đất nhà văn hóa thôn.

Đáng chú ý, hơn 500 hộ trồng hoa ở vùng hạ lưu sông Vệ đang tập trung kê cao chậu hoa, gia cố khu vực sản xuất nhằm hạn chế thiệt hại do ngập úng. Đến nay, hơn 345 chậu hoa đã được kê cao. Nguy cơ nước lũ lên nhanh khiến nhiều nhà vườn lo lắng khi thời điểm phục vụ thị trường Tết đang đến gần.

Trước tình hình mưa lớn gây ngập và sạt lở nhiều nơi, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành công điện yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành công điện yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó. Trong đó, tập trung rà soát các khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ sạt lở; chủ động sơ tán người dân khi cần thiết; bố trí lực lượng canh gác tại các ngầm tràn, điểm ngập sâu, nước chảy xiết, kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh được yêu cầu rà soát lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và hậu cần, sẵn sàng phối hợp với các địa phương triển khai ứng phó, tìm kiếm cứu nạn. Các cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra an toàn hồ chứa thủy lợi, thủy điện, theo dõi việc vận hành, điều tiết nước, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Các địa phương đồng thời chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân tại những khu vực có nguy cơ bị chia cắt.

Theo dự báo, từ ngày 28 đến 29/11, khu vực phía Đông và vùng núi Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm. Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông Trà Khúc, Trà Bồng, Trà Câu có khả năng lên mức báo động 3. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập lụt ở vùng trũng thấp, ven sông tiếp tục ở mức cao.