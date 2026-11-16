Tiếp tục mở rộng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào Cai

Ngày 16/11, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai tổ chức tìm kiếm, quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi dốc Km 8, xã Cốc San, tỉnh Lào Cai.

Theo thông tin ban đầu, phần mộ được xác định là của một chiến sĩ hy sinh trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Do thời gian chôn cất đã lâu, phần lớn hài cốt bị phân hủy, chỉ còn các mảnh xương nhỏ, mủn vụn lẫn trong đất nên chưa thể xác định danh tính.

Nhiều di vật được tìm thấy tại phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Báo Lào Cai.

Tại khu vực này, lực lượng tìm kiếm còn phát hiện nhiều di vật gồm: 1 dây lưng nhỏ, 10 cúc áo, 2 đoạn dây võng, 1 chiếc võng, 1 đoạn dao dài khoảng 10cm và nhiều viên đạn AK.

Ngay khi phát hiện phần mộ, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) đã tổ chức cất bốc, quy tập theo quy định, đưa về nhà quàn thực hiện nghi thức phủ cờ Tổ quốc; đồng thời thống kê và bảo quản các di vật tìm thấy.

Tìm thấy 12 hài cốt liệt sĩ sau một tuần tìm kiếm tại đồi C10

Cũng trong ngày 16/11, đoàn công tác Quân khu 2 do Đại tá Nguyễn Văn Chính, Trưởng phòng Chính sách, làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi C10, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai; đồng thời khảo sát các vị trí để mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Tại thực địa, đoàn công tác kiểm tra tiến độ triển khai nhiệm vụ, các vị trí đã tổ chức tìm kiếm, khu vực phát hiện hài cốt liệt sĩ cũng như công tác thu thập, bảo quản di vật.

Đoàn cũng khảo sát những vị trí do nhân chứng cung cấp thông tin về địa điểm chôn cất liệt sĩ trước đây. Đây là cơ sở quan trọng để lực lượng chức năng xác minh, đối chiếu thông tin, khoanh vùng các khu vực ưu tiên và xây dựng phương án tìm kiếm tiếp theo.

Đoàn công tác Quân khu 2 kiểm tra các vị trí đã tổ chức tìm kiếm. Ảnh: Báo Lào Cai

Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra công tác quản lý, chăm sóc, bảo quản hài cốt liệt sĩ tại nhà quàn, việc thực hiện các quy trình chuyên môn, bảo đảm sự trang nghiêm, chu đáo.

Theo báo cáo, tính đến trưa 16/11, sau một tuần triển khai công tác tìm kiếm, quy tập, lực lượng chức năng đã tìm thấy 12 hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi C10. Kết quả này tạo cơ sở để các đơn vị tiếp tục rà soát, mở rộng địa bàn tìm kiếm.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai và các lực lượng liên quan tiếp tục rà soát kỹ nguồn thông tin, tài liệu về mộ liệt sĩ; khảo sát, xác minh từng vị trí và mở rộng phạm vi tìm kiếm trên cơ sở đánh giá địa hình, thông tin thực tế.

Đồng thời, các đơn vị cần bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia; thực hiện nghiêm quy trình cất bốc, tiếp nhận, bảo quản hài cốt và di vật; tăng cường thu thập thông tin, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ.

Đoàn công tác cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị phát huy trách nhiệm, tăng cường phối hợp, huy động nhân lực, phương tiện và các điều kiện cần thiết, quyết tâm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và nhân dân.