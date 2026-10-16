Tiếp tục mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 16/10, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 500m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Cán bộ, chiến sĩ tiếp tục tìm kiếm và quy tập được thêm nhiều hài cốt liệt sĩ tại Khu B.

Tính đến hết ngày 16/10, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt, với kết quả cụ thể: Đợt 1 đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức Lễ truy điệu, an táng theo quy định. Đợt 2 các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, mở rộng phạm vi quy tập tại Khu B.

Riêng trong ngày 16/10, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập thêm 12 hài cốt liệt sĩ cùng 6 bộ di vật kèm theo. Trong đợt 2 (từ ngày 15/10 đến ngày 16/10) đã phát hiện, tìm kiếm quy tập được 20 bộ hài cốt liệt sĩ (9 bộ có di vật kèm theo).

Tính đến nay, lực lượng chức năng đã quy tập được 751 hài cốt liệt sĩ.

Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 16/10, các lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập được 751 hài cốt liệt sĩ (316 bộ có di vật) tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 718 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.