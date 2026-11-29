Các block chung cư nhà ở xã hội tại Dự án Phát triển nhà ở tại Khu trung tâm dịch vụ Khu công nghiệp Bàu Xéo đã hoàn thành xây dựng. Ảnh: Hoàng Lộc

Theo thông báo, số căn hộ tiếp tục mở bán gồm: 68 căn tại nhà chung cư số 4, giá bán bình quân hơn 15,9 triệu đồng/m2; 69 căn tại nhà chung cư số 5, giá bán dao động từ hơn 8,7-11,8 triệu đồng/m², tùy vị trí tầng và loại căn hộ; 34 căn tại nhà chung cư số 6, giá bán từ hơn 4-11,4 triệu đồng/m², tùy tầng và diện tích căn hộ.

Mô hình khu chung cư nhà ở xã hội tại Dự án Phát triển nhà ở tại Khu trung tâm dịch vụ Khu công nghiệp Bàu Xéo. Ảnh: ĐVCC

Các mức giá nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí bảo trì căn hộ và chi phí quản lý, vận hành chung cư. Với mức giá này, căn hộ hơn 31m2 có giá thấp nhất chỉ hơn 138 triệu đồng.

Người có nhu cầu đăng ký mua căn hộ có thể tìm hiểu thêm thông tin để nộp hồ sơ.

Khu chung cư nhà ở xã hội này có quy mô 624 căn hộ. Đến nay, chủ đầu tư đã bán và bàn giao 109 căn hộ, 280 căn đã và đang được xây dựng. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng toàn bộ, dự án sẽ góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho công nhân, người lao động và người dân có thu nhập thấp; giúp người dân ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc, đồng thời giảm áp lực về nhà ở tại địa phương.