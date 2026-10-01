Tiếp tục miễn 3 loại thuế đối với xăng, dầu từ ngày 1-10

Các loại thuế xăng, dầu, nhiên liệu bay tiếp tục được gia hạn ưu đãi đến hết năm 2026. Ảnh: Ngọc Liên

Cụ thể, kéo dài thời hạn áp dụng thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 ngày 12-4-2026 của Quốc hội.

Theo Nghị quyết 19, các loại thuế bảo vệ môi trường, giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay sẽ được tính về mức 0 đồng. Cụ thể, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít; xăng, dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào; mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi thuế, cho thấy sự quan tâm, đồng hành và chia sẻ kịp thời của Chính phủ đối với doanh nghiệp, người dân trong bối cảnh hiện nay.

Trong 8 tháng năm 2026, ngành thuế đã thực hiện các chính sách giảm thuế theo quy định với tổng số tiền giảm trên 3,1 ngàn tỷ đồng.

Toàn thành phố hiện có hơn 800 cửa hàng xăng dầu đang hoạt động, 3 kho xăng dầu và 10 thương nhân phân phối xăng dầu được Bộ Công thương cấp giấy xác nhận đủ điều kiện đang hoạt động, kinh doanh.