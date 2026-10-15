Tiếp tục lùi thời hạn tổ chức Festival Thu Hà Nội 2026

Tiếp tục lùi thời gian tổ chức Festival Thu Hà Nội 2026. Ảnh: M.H

Theo thông báo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Festival Thu Hà Nội năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 16 đến 18-10 tại Công viên Thống Nhất, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tuy nhiên, do một số lý do khách quan, sự kiện sẽ được lùi sang thời điểm phù hợp.

Festival Thu Hà Nội là sự kiện văn hóa, du lịch thường niên, góp phần quảng bá hình ảnh và điểm đến của Thủ đô. Sự kiện được kỳ vọng thúc đẩy kích cầu du lịch, thu hút du khách, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao mức chi tiêu, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng ngành du lịch Hà Nội.

Việc Festival Thu Hà Nội tiếp tục lùi thời gian tổ chức cũng khiến những người quan tâm đến sự kiện chờ đợi thông tin về lịch tổ chức mới. Với người dân Thủ đô, sự kiện không chỉ là hoạt động quảng bá du lịch mà còn là dịp để cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp mùa thu Hà Nội thông qua các chương trình văn hóa, nghệ thuật, không gian trải nghiệm và hoạt động giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Nhiều kỳ vọng khi được tổ chức, festival Thu Hà Nội 2026 sẽ mang đến những trải nghiệm hấp dẫn, kết hợp hài hòa giữa nét đẹp truyền thống và nhịp sống hiện đại của Hà Nội. Đây cũng là cơ hội để các gia đình, nhóm bạn và du khách có thêm lựa chọn vui chơi, khám phá văn hóa, ẩm thực, đồng thời lưu giữ những khoảnh khắc đẹp về mùa thu Thủ đô.

Việc lùi thời gian tổ chức để lựa chọn thời điểm phù hợp, được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng Festival Thu Hà Nội, đáp ứng mong đợi của công chúng và tăng sức hấp dẫn cho du lịch Thủ đô.