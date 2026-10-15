Tiếp tục lùi lịch tổ chức Festival Thu Hà Nội 2026

Ảnh minh họa: ITN.

Theo thông báo của Sở VH,TT&DL Hà Nội, Festival Thu Hà Nội năm 2026 với chủ đề “Thu Hà Nội - Hành trình cảm xúc” dự kiến diễn ra từ ngày 16 đến 18/10 tại Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội). Tuy nhiên, do một số lý do khách quan, sự kiện sẽ được lùi sang thời điểm phù hợp. Thời gian tổ chức mới hiện chưa được công bố.

Trước đó, Festival dự kiến diễn ra từ ngày 25 đến 27/9, sau đó được chuyển sang giữa tháng 10. Đây là lần điều chỉnh tiếp theo đối với lịch tổ chức sự kiện năm nay.

Được tổ chức lần đầu năm 2023, Festival Thu Hà Nội hướng đến quảng bá vẻ đẹp mùa thu, văn hóa và các sản phẩm du lịch đặc trưng của Thủ đô. Năm 2024, sự kiện thu hút hơn 50.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm, với sự tham gia của nghệ nhân, cơ sở làng nghề và doanh nghiệp du lịch.

Theo kế hoạch ban đầu, Festival năm nay có quy mô khoảng 5.000m2, gồm 9 không gian trải nghiệm về di sản, du lịch, làng nghề, văn hóa cộng đồng, ẩm thực, nghệ thuật và giao lưu quốc tế.

Các hoạt động dự kiến giới thiệu những hình ảnh quen thuộc của Hà Nội, quảng bá tour tuyến mùa thu tại khu vực Hoàn Kiếm, phố cổ, Hồ Tây, Ba Vì, Hương Sơn; đồng thời giới thiệu sản phẩm làng nghề Bát Tràng, Vạn Phúc, Đường Lâm và các đặc sản như cốm, trà sen, phở, bún thang, bún chả. Sự kiện cũng hướng tới kết nối sản phẩm du lịch giữa Hà Nội với các địa phương.