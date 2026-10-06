Tiếp tục lấy ý kiến hoàn thiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Đoàn Thị Thanh Mai và Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi tại Hội thảo

Tại Hội thảo, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Vũ Thị Chân Phương cho biết dự thảo đã được cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kết quả thẩm tra. Chủ tịch UBCKNN đề nghị các đại biểu, đặc biệt là các tổ chức trực tiếp hoạt động trên thị trường, tập trung trao đổi những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, qua đó giúp cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát tính phù hợp và khả thi của các quy định trước khi hoàn thiện dự thảo.

Đại diện các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, hiệp hội và các đại biểu Quốc hội đã trao đổi về nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động của thị trường chứng khoán, như điều kiện đối với người hành nghề chứng khoán; xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; phát triển nhà đầu tư tổ chức và ngành quản lý quỹ; quỹ đầu tư bất động sản; quản lý tài sản bảo đảm; ứng dụng công nghệ và tài sản mã hóa; cũng như cơ chế thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công tác quản lý, giám sát và tổ chức thị trường.

Đáng chú ý, vấn đề phát triển nguồn nhân lực cho cơ quan quản lý và các tổ chức vận hành thị trường nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu. Các ý kiến cho rằng thị trường chứng khoán ngày càng phát triển cả về quy mô, sản phẩm và mức độ phức tạp, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực chuyên môn, công nghệ, quản trị rủi ro và kinh nghiệm của đội ngũ quản lý, giám sát. Vì vậy, cần tiếp tục nghiên cứu cơ chế phù hợp để thu hút, sử dụng và giữ chân nhân lực có chất lượng cao, đồng thời bảo đảm phù hợp với chủ trương và khuôn khổ pháp luật hiện hành…

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết dự án Luật đã được tổ chức lấy ý kiến qua nhiều vòng, với nhiều nhóm đối tượng khác nhau, bảo đảm thực hiện đầy đủ quy trình xây dựng pháp luật và phát huy dân chủ trong quá trình hoàn thiện chính sách. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến, kiến nghị hợp lý để nâng cao chất lượng và tính khả thi của dự thảo Luật.

Thứ trưởng khẳng định định hướng phát triển thị trường chứng khoán ổn định, bền vững phải gắn với việc phát triển các nhà đầu tư có tổ chức, trong đó có các công ty quản lý quỹ và các loại hình quỹ đầu tư. Đối với những vấn đề mới như quỹ tín thác bất động sản, mã hóa tài sản thực và các mô hình mới phát sinh cùng với sự phát triển của công nghệ, cần tiếp tục nghiên cứu trong tổng thể hệ thống pháp luật và có bước đi phù hợp với trình độ phát triển của thị trường.

Đối với chính sách phát triển nguồn nhân lực, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh sự cần thiết phải có giải pháp để thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực chứng khoán.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Thứ trưởng đề nghị UBCKNN tiếp tục nghiên cứu, rà soát các cơ chế hiện hành và kinh nghiệm ở các lĩnh vực tương đồng để đề xuất quy định có tính khả thi, trước mắt tập trung vào đội ngũ thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tổ chức, vận hành thị trường.

Kết luận Hội thảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Đoàn Thị Thanh Mai đánh giá, dự thảo Luật qua quá trình tiếp thu, chỉnh lý đã cơ bản đáp ứng mục tiêu của lần sửa đổi này. Các ý kiến tại Hội thảo sẽ tiếp tục được cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện dự án Luật, báo cáo Quốc hội theo quy định.