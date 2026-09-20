Tiếp tục lan tỏa văn hóa truyền thống qua chương trình Tài tử miệt vườn

Hai thí sinh Hoàng Huy, Thanh Tuyền tham gia Tài tử miệt vườn mùa 6. (Ảnh: LINH BẢO)

Với thông điệp “Vươn xa cung bậc phương Nam”, nhà báo Ngô Thị Ngọc Hạnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức chương trình cho biết, mùa thứ sáu của chương trình Tài tử miệt vườn thể hiện những nỗ lực của đơn vị nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản nghệ thuật đờn ca tài tử, cải lương sau khi hợp nhất bốn cơ quan báo chí trong không gian của tỉnh Đồng Tháp mới.

Chương trình mang đến một sân chơi nghệ thuật dành cho tất cả mọi người yêu thích Đờn ca tài tử, vọng cổ, cải lương trên khắp mọi miền đất nước. Đặc biệt năm nay, Ban tổ chức chú trọng việc kết nối truyền thống với nghệ thuật đương đại nhằm thu hút thế hệ trẻ tham gia và thưởng thức.

Nhà báo Ngô Thị Ngọc Hạnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp thông tin về chương trình Tài tử miệt vườn mùa 6 tại buổi công bố sự kiện ngày 19/9. (Ảnh: LINH BẢO)

"Với tình yêu, đam mê mãnh liệt dành cho nghệ thuật truyền thống của dân tộc, chúng tôi vẫn tiếp tục đưa Tài tử miệt vườn đến với người xem, người nghe ở khắp các tỉnh, thành. Chúng tôi có niềm khát khao làm sao bảo tồn, phát huy di sản đờn ca tài tử, vọng cổ, nghệ thuật cải lương đi sâu vào lòng khán giả hôm nay, đặc biệt thế hệ trẻ để tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của phương Nam", nhà báo Ngô Thị Ngọc Hạnh phát biểu.

Theo Ban tổ chức, mùa 6 ghi nhận hơn 600 thí sinh tham gia. Các tài tử đến từ nhiều tỉnh, thành, trải dài từ khu vực Đông Nam Bộ đến Cà Mau. Trong đó, thí sinh nhỏ nhất mới 7 tuổi và lớn nhất gần 80 tuổi.

Nghệ sĩ Nhân dân Hữu Quốc, đạo diễn, cố vấn chương trình Tài tử miệt vườn mùa 6 giới thiệu về những nét mới của chương trình năm nay. (Ảnh: LINH BẢO)

Hành trình của Tài tử miệt vườn năm nay gồm 5 vòng thi: Khởi động, Cất cánh, Tăng tốc, Bản lĩnh và Đăng quang. Đồng hành xuyên suốt chương trình là những nghệ sĩ có nhiều năm gắn bó với chương trình. Trong đó, Nghệ sĩ Nhân dân Hữu Quốc đảm nhận vai trò đạo diễn-cố vấn nghệ thuật. Bộ ba giám khảo chính gồm Danh ca Chí Tâm, Nghệ sĩ Ưu tú Võ Minh Lâm, Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Huyền.

Nghệ sĩ Ưu tú Võ Minh Lâm phát biểu tại lễ công bố phát sóng chương trình Tài tử miệt vườn mùa 6. (Ảnh: LINH BẢO)

Nét mới đáng chú ý nhất của mùa 6 được thể hiện tại vòng Tăng tốc, các thí sinh sẽ có cơ hội kết hợp cùng những nghệ sĩ trẻ như Tiêu Minh Phụng, Bảo Kun, Ngọc Phụng… Sự kết hợp này được kỳ vọng tạo thêm một “cầu nối” giữa đờn ca tài tử với khán giả trẻ, giúp những giá trị truyền thống được tiếp cận bằng một diện mạo gần gũi và sinh động hơn.

Thí sinh Võ Trường Giang, làm nghề xây dựng tham gia chương trình Tài tử miệt vườn mùa 6-2026. (Ảnh: LINH BẢO)

Là thành viên Ban giám khảo của chương trình Tài tử miệt vườn mùa 4, mùa 5, nghệ sĩ Chí Tâm cho biết, trong hai mùa trên, nghệ sĩ đã cùng với các vị giám khảo tìm ra những nhân tố mới trong lĩnh vực Đờn ca tài tử, cải lương. Hơn 50 năm gắn bó với nghệ thuật sân khấu cải lương, nghệ sĩ Chí Tâm tin tưởng chương trình Tài tử miệt vườn năm nay sẽ có những nhân tố mới tỏa sáng, qua đó tiếp tục giữ lửa và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống đến với công chúng.

Một thí sinh nhỏ tuổi trong phần thi Khởi động. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Từng là người dẫn chương trình ở Tài tử miệt vườn, Nghệ sĩ Ưu tú Võ Minh Lâm bày tỏ niềm hạnh phúc khi quay trở lại chương trình trên cương vị mới là thành viên Ban giám khảo. Anh chia sẻ: “Với vai trò mới, tôi cảm thấy không ít áp lực khi cầm cân nảy mực. Trách nhiệm của mình là phải đưa ra những nhận xét chân thành nhằm tìm kiếm và bồi dưỡng những tài năng trẻ cho nghệ thuật truyền thống. Chính vì thế, mục tiêu của Võ Minh Lâm tại chương trình lần này đó là phát hiện ra những giọng ca vừa giữ được hồn cốt dân tộc, vừa mang hơi thở hiện đại để giúp đờn ca tài tử vươn xa hơn”.

Tài tử miệt vườn thu hút nhiều tài tử không chuyên ở mọi lứa tuổi đăng ký tham gia chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Tài tử miệt vườn mùa 6 được phát sóng lúc 19 giờ 10 phút vào Chủ nhật hằng tuần trên kênh THĐT1, bắt đầu từ 20/9. Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào đầu tháng 1/2027. Tổng giá trị giải thưởng hơn 200 triệu đồng, trong đó giải Quán quân trị giá 100 triệu đồng.

Thông qua sự đồng hành của các doanh nghiệp, Ban tổ chức mong muốn tiếp tục đưa những câu ca, điệu vọng cổ và giá trị của đờn ca tài tử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay.