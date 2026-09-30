Tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Thụy Sĩ

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ cung cấp)

Ngày 28/9 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ đã tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945-2026) và 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thụy Sĩ (1971-2026).

Tham dự buổi lễ có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và đoàn công tác của Quốc hội; ông Mauro Poggia, Thượng Nghị sĩ Quốc hội Thụy Sĩ; ông Markus Leitner, Trợ lý Bộ trưởng, Tổng Vụ trưởng Vụ châu Á-Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ; đại diện Quốc hội và các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, bạn bè hữu nghị Thụy Sĩ và cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ; các vị Đại sứ, Đại biện trong Đoàn Ngoại giao tại Bern, Thụy Sĩ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của Quốc khánh 2/9/1945 – ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam đang nỗ lực xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng và hạnh phúc, trong đó khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những động lực quan trọng cho phát triển nhanh và bền vững; Quốc hội Việt Nam cũng tiếp tục đổi mới hoạt động lập pháp, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn và xây dựng khuôn khổ pháp lý phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ cung cấp)

Đề cập quan hệ Việt Nam-Thụy Sĩ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bày tỏ trân trọng và cảm ơn sự đồng hành của Thụy Sĩ trong những giai đoạn quan trọng trong lịch sử Việt Nam, từ Hội nghị Geneva năm 1954, những năm tháng chiến tranh đến quá trình tái thiết đất nước, đổi mới và phát triển.

“Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống với Thụy Sĩ – quốc gia có thế mạnh nổi bật về đổi mới sáng tạo, tài chính, công nghệ chính xác, dược phẩm, y sinh và nguồn nhân lực chất lượng cao”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định.

Bày tỏ vui mừng về những tiến triển tích cực trong quan hệ hai nước trong nhiều lĩnh vực sau hơn nửa thế kỷ qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, trong chặng đường tới, Việt Nam mong muốn cùng Thụy Sĩ tiếp tục làm sâu sắc quan hệ song phương, trong đó tình hữu nghị truyền thống và tin cậy chính trị là nền tảng, hợp tác kinh tế là trụ cột, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng đánh giá cao vai trò của cộng đồng khoảng 10.000 người Việt Nam tại Thụy Sĩ, khẳng định đây là cầu nối quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Thượng Nghị sĩ Quốc hội Thụy Sĩ Mauro Poggia phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ cung cấp)

Trong diễn văn chúc mừng, Thượng Nghị sĩ Mauro Poggia nhấn mạnh ý nghĩa của dấu mốc 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thụy Sĩ. Ông cho rằng, những nền tảng giao lưu giữa hai nước đã hình thành từ trước khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức, trong đó có dấu ấn của bác sĩ Alexandre Yersin và những đóng góp của ông trong các lĩnh vực y học, nông nghiệp và khoa học đối với người dân Việt Nam.

Theo Thượng Nghị sĩ Mauro Poggia, kể từ khi Việt Nam thực hiện công cuộc Đổi mới, quan hệ hợp tác Việt Nam-Thụy Sĩ ngày càng được củng cố, mở rộng và đa dạng hóa. Thụy Sĩ đã đồng hành với Việt Nam trong quá trình chuyển đổi kinh tế, hỗ trợ thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững và chia sẻ với Việt Nam trong những thời điểm khó khăn, trong đó có đại dịch Covid-19.

Hợp tác kinh tế tiếp tục là một điểm sáng trong quan hệ hai nước với kim ngạch thương mại hiện đạt hơn 2 tỷ USD mỗi năm; hơn 100 doanh nghiệp Thụy Sĩ đã đầu tư và mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

"Chiều sâu của quan hệ Việt Nam-Thụy Sĩ không chỉ được thể hiện qua các con số hay thỏa thuận, mà còn qua những kết nối giữa người dân hai nước, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của cộng đồng người Việt đối với sự đa dạng văn hóa và thịnh vượng của Thụy Sĩ", Thượng Nghị sĩ Mauro Poggia nhấn mạnh.

Trước đó, trong phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ Châu Mai Anh bày tỏ vinh dự chủ trì tổ chức lễ kỷ niệm hai dấu mốc quan trọng của đất nước và quan hệ song phương; đồng thời nhiệt liệt chào mừng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng lãnh đạo một số cơ quan của Quốc hội Việt Nam đang có chuyến thăm chính thức Thụy Sĩ.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ cung cấp)

Đại sứ Châu Mai Anh đã điểm lại những dấu mốc lớn trong hành trình 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đặc biệt việc Việt Nam và Thụy Sĩ nhất trí thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện năm 2025. Và mới đây, Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) đã chính thức kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do, hướng tới ký kết trong thời gian tới. Đại sứ Châu Mai Anh khẳng định, những kết quả này là cơ sở quan trọng để Việt Nam và Thụy Sĩ tiếp tục khai thác thế mạnh bổ trợ của hai nền kinh tế, đặc biệt trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển bền vững, tài chính và phát triển nguồn nhân lực… trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, các khách mời đã cùng xem phim ngắn về lịch sử quan hệ hai nước, thưởng thức hòa nhạc và những món ăn truyền thống của Việt Nam. Những giai điệu và ẩm thực mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam đã góp phần quảng bá hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, năng động và cởi mở đến bạn bè Thụy Sĩ và quốc tế.